La maggioranza di centrosinistra del Comune di Vasto al fianco dei medici di Pediatria

La maggioranza di governo, di centrosinistra, del Comune di Vasto ha espresso pieno sostegno ai cinque dirigenti medici della Pediatria dell’Ospedale “San Pio da Pietrelcina”. I professionisti hanno deciso di rivolgersi al Tribunale per denunciare una condizione che, a loro giudizio, mette a rischio la sicurezza dei bambini e viola i diritti dei lavoratori.

Al centro della vicenda vi è una disposizione di servizio che ha ridotto da due a una sola unità medica la copertura del turno pomeridiano. Una scelta che, secondo i ricorrenti rappresentati dall’avvocato Luca Damiano, ha creato un modello organizzativo irragionevole e gravemente rischioso. Un unico pediatra si trova infatti a dover gestire contemporaneamente il reparto di Pediatria, il Nido, le consulenze urgenti del Pronto Soccorso, l’assistenza in sala parto e le emergenze in sala operatoria. Attività indifferibili e collocate in spazi diversi dell’ospedale, che non possono essere affrontate da una sola persona in caso di richieste simultanee.

I medici hanno ricordato come la presenza di due dirigenti fosse prassi consolidata fino alla modifica del servizio, che ha reso sistematica la copertura ridotta. A loro giudizio, questa decisione espone i piccoli pazienti a rischi non accettabili e mette sotto pressione il personale.

La maggioranza consiliare ha ribadito che la tutela della salute dei bambini non è negoziabile e che la battaglia intrapresa dai medici è la battaglia di tutta la città. Gli amministratori denunciano da tempo il progressivo indebolimento della sanità vastese e accusano la Regione Abruzzo di non aver prevenuto una situazione così grave. Ora chiedono interventi immediati per ripristinare un’organizzazione sicura, garantire personale adeguato e fermare decisioni che stanno mettendo in difficoltà l’intero ospedale.

Servizio di Ercole d'Ercole