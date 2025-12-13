Vasto, inaugurato al Pantini-Pudente il Liceo del Made in Italy

Un evento di grande rilievo per la scuola e per l’intera comunità. All’Istituto d’Istruzione Superiore “Pantini-Pudente” di Vasto è stato inaugurato il nuovo Liceo del Made in Italy, un percorso di studi che nasce con l’obiettivo di valorizzare i settori produttivi italiani e di offrire agli studenti competenze spendibili nel mondo del lavoro e nella società contemporanea.

Il piano di studi è stato pensato per coniugare tradizione e modernità. Da un lato, la conoscenza delle radici culturali e produttive del Paese; dall’altro, l’acquisizione di strumenti innovativi per affrontare le sfide del futuro. Gli studenti potranno approfondire discipline umanistiche, matematiche, economiche e giuridiche, sviluppare competenze linguistiche e comunicative, e acquisire conoscenze sui processi produttivi e organizzativi che caratterizzano il tessuto economico nazionale.

Il nuovo indirizzo non si pone in concorrenza con altri corsi o istituti, ma completa l’offerta formativa del territorio, ampliando le possibilità per i ragazzi e rispondendo alle esigenze di un comprensorio che guarda con attenzione al futuro. È un percorso che testimonia la volontà del Pantini-Pudente di essere sempre al passo con i tempi, offrendo ai giovani strumenti concreti per diventare protagonisti della valorizzazione del Made in Italy.

Plauso al dirigente scolastico Anna Orsatti, al corpo docente e a tutti coloro che hanno reso possibile l’apertura di questo nuovo indirizzo. La loro visione e il loro impegno hanno permesso di trasformare un progetto in realtà, dando a Vasto e al suo comprensorio un’opportunità formativa di grande valore.

Il Liceo del Made in Italy al Pantini-Pudente non è soltanto un nuovo indirizzo scolastico, ma rappresenta un investimento concreto sul futuro dei ragazzi del comprensorio. Un percorso che arricchisce l’offerta formativa, valorizza le eccellenze italiane e offre agli studenti strumenti per affrontare con competenza e consapevolezza le sfide del domani.

Servizio di Ercole d'Ercole