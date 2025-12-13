"La straordinaria storia dell'insigne patrono San Vitale", buona la prima

E' andata in scena venerdì 12 dicembre la prima rappresentazione de “La straordinaria storia dell'insigne patrono San Vitale” della Compagnia teatrale sansalvese Gran Sipario d'Argento sul palco del Centro culturale “Aldo Moro” di San Salvo.

Il pubblico presente ha potuto assistere alle performance degli attori, e in modo particolare quella di Vitale Di Iorio nel ruolo cruciale di San Vitale, raccontando la sua venuta da Ravenna a San Salvo dove è divenuto Patrono.

Un plauso grande a Samuela Lucarelli che, con la sua presentazione, ha preparato il pubblico per questo viaggio così affascinante e commuovente, alternandosi al ballo assieme a ballerine strepitose.

In conclusione, la fondatrice Maria Pagano, visibilmente commossa, ha espresso il proprio grazie al cast impegnatosi nelle varie scene ed onorando la tradizione popolare della città, attraverso la distribuzione dei taralli in onore di San Vitale, preparati a mano.

La rappresentazione verrà replicata anche nella serata di sabato 13, alle ore 20.30.

A presto per le nuove repliche

Immagini di Simone Colameo