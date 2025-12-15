San Salvo, sono iniziati i lavori di riqualificazione di via Madonna delle Grazie

A San Salvo hanno preso avvio i lavori di riqualificazione di via Madonna delle Grazie, un intervento che si inserisce nel quadro delle opere di manutenzione e rinnovamento urbano. La strada, molto frequentata e caratterizzata dalla presenza di abitazioni e attività, sarà oggetto di un piano che mira a migliorare la viabilità e la vivibilità complessiva.

La fase preliminare prevede la rimozione di 69 lecci. Per anni hanno rappresentato un elemento distintivo della via, ma oggi sono considerati fonte di criticità: le radici e le chiome rendono difficoltoso il transito di passeggini e carrozzine, oltre a creare disagi per le abitazioni limitrofe, con rami vicini a finestre e balconi.

Il progetto contempla nuove piantumazioni, con essenze ritenute più idonee al contesto urbano e compatibili con la presenza di marciapiedi e sottoservizi. È stato precisato che non tutti i lecci saranno eliminati: una parte verrà ripiantumata in altre aree della città, così da mantenere un legame con la memoria storica e con il valore ambientale di queste piante.

La riqualificazione di via Madonna delle Grazie non si limita alla sostituzione del verde, ma punta a restituire una strada più sicura e accessibile, con marciapiedi meglio integrati e spazi più ordinati. L’intervento è pensato per rispondere alle esigenze quotidiane dei residenti e per garantire una maggiore fruibilità dell’area, con benefici attesi sia per la mobilità pedonale che per quella veicolare.

Un’opera che si colloca nel più ampio percorso di rinnovamento urbano e che, una volta completata, offrirà un contesto più funzionale e accogliente, senza trascurare l’attenzione al verde e all’ambiente.

Servizio di Ercole d'Ercole