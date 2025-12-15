Alla Denso il Presepe di Giovanni Mastropieri, una storia di passione e tradizione

La direzione aziendale della Denso rende omaggio al Presepe realizzato dal vastese Giovanni Mastropieri ed esposto in questo periodo festivo all'ingresso della sede aziendale.

"Siamo felici di condividere con voi una straordinaria iniziativa che unisce tradizione e creativitÃ , un presepe interamente realizzato a mano da uno dei nostri associati.

La sua passione nasce da ragazzo, quando acquistava paesaggi e casette per i primi presepi. Con il tempo, la curiositÃ e la manualitÃ si sono trasformate in arte: ha iniziato a sperimentare materiali come polistirene, legno di riciclo, stucco e tempere, dando vita a scenari sempre piÃ¹ complessi e realistici.

Il presepe che oggi ammiriamo Ã¨ il frutto di anni di lavoro, iniziato nellâ€™ottobre di tre anni fa con tre semplici casette e cresciuto passo dopo passo fino alla dimensione attuale. Ogni dettaglio racconta dedizione e pazienza: le tegole, ad esempio, sono modellate una ad una con il das e dipinte a mano, mentre diversi personaggi sono stati motorizzati per rendere la scena viva e suggestiva.

Il cuore dellâ€™opera Ã¨ il polistirene, materiale edile usato per lâ€™isolamento, trasformato con creativitÃ in paesaggi incantevoli, insieme a legno di cassette della frutta, stucchi e colori che donano calore e realismo.

Vi invitiamo a visitare lâ€™esposizione presso lâ€™ingresso di DMIT che non Ã¨ solo un presepe, ma una storia di passione, ingegno e spirito natalizio.

Un sincero ringraziamento a Giovanni Mastropieri per aver condiviso con noi questa meraviglia e per aver portato in azienda unâ€™opera che celebra la tradizione con un tocco unico e personale".