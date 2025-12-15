Vasto, minuto di silenzio in Consiglio comunale e approvato il bilancio triennale

Un momento di silenzio e di cordoglio ha segnato lâ€™avvio della seduta del Consiglio comunale di Vasto. I consiglieri hanno voluto ricordare Maria Pia Dâ€™Ugo, vedova Bitritto, giÃ dipendente dellâ€™Ente, scomparsa nei giorni scorsi. Con questo gesto lâ€™assemblea ha espresso vicinanza ai familiari e riconoscimento per il servizio svolto con impegno e senso del dovere.

La seduta Ã¨ poi entrata nel vivo con lâ€™approvazione del bilancio di previsione e del Piano Triennale delle Opere Pubbliche. Il documento finanziario conferma la stabilitÃ dei conti e al tempo stesso rafforza la capacitÃ di investimento. Le entrate tributarie si attestano oltre i 28 milioni annui, mentre le spese correnti restano attorno ai 47 milioni, mantenute sotto controllo senza riduzioni nei servizi. I fondi accantonati superano i 5 milioni lâ€™anno, garanzia di equilibrio e prudenza, mentre il debito commerciale continua a calare sotto le soglie critiche.

Sul fronte degli investimenti, il piano mette in campo 68,5 milioni di euro, provenienti in gran parte da fondi statali e regionali. Una quota significativa sarÃ destinata a cantieri e interventi strategici che puntano a trasformare la cittÃ .

Un bilancio che, nelle intenzioni dellâ€™amministrazione, coniuga risanamento e sviluppo, delineando un percorso di crescita per Vasto nei prossimi anni.

Servizio di Ercole d'Ercole