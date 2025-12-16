San Salvo, BMW distrutta da un incendio in via di Montenero

Un incendio ha interessato una BMW lungo via di Montenero a San Salvo. Lâ€™autovettura, in transito, ha improvvisamente preso fuoco e in pochi istanti le fiamme hanno avvolto la carrozzeria e gli interni. Il veicolo si trovava in prossimitÃ di una macelleria, dove alcuni dipendenti hanno tentato di intervenire con estintori per contenere il rogo. I loro sforzi, tuttavia, non sono riusciti a fermare lâ€™avanzata delle fiamme, che hanno continuato a bruciare con intensitÃ fino a rendere lâ€™auto completamente inutilizzabile.

Le fiamme si sono propagate rapidamente, generando un forte calore e una densa coltre di fumo che ha reso necessario un intervento immediato da parte dei Vigili del Fuoco di Vasto. Le squadre, giunte sul posto con mezzi e personale specializzato, hanno operato per diversi minuti utilizzando acqua e schiuma per abbassare la temperatura e circoscrivere il rogo. Le operazioni hanno richiesto particolare attenzione per evitare che lâ€™incendio potesse interessare altre strutture o attivitÃ vicine.

Parallelamente, sul posto Ã¨ intervenuta la Polizia Locale di San Salvo, che ha regolato la viabilitÃ e bloccato temporaneamente il traffico. Via di Montenero Ã¨ una delle arterie piÃ¹ frequentate della cittÃ e in quel momento la circolazione era particolarmente intensa. Gli agenti hanno predisposto deviazioni e presidi per consentire ai Vigili del Fuoco di operare in condizioni di sicurezza e ridurre i disagi agli automobilisti.

Non si registrano feriti: i conducenti hanno lasciato lâ€™auto in tempo e nessuno tra i presenti Ã¨ rimasto coinvolto. Lâ€™autovettura Ã¨ stata completamente distrutta. Le operazioni si sono concluse con la completa estinzione dellâ€™incendio e la messa in sicurezza della strada. Al termine dellâ€™intervento la viabilitÃ Ã¨ stata ripristinata e la zona Ã¨ tornata alla normalitÃ .

Servizio di Ercole d'Ercole