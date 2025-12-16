San Salvo, Festa dell’Albero alla scuola primaria di Ripalta dell’Istituto Comprensivo “Rodari”. Bambini, famiglie, insegnanti e istituzioni uniti per l’ambiente.

La scuola primaria di Ripalta, appartenente all’Istituto Comprensivo “Rodari” di San Salvo, ha celebrato la Festa dell’Albero con una cerimonia che ha coinvolto alunni, insegnanti e famiglie. Poesie e canti dei bambini hanno accompagnato l’iniziativa, trasformando la giornata in un momento di educazione civica e ambientale.

Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore Giammarco Travaglini e Tony Faga, che hanno ricordato il numero elevato di piantumazioni effettuate negli ultimi anni a San Salvo. È stato sottolineato come il taglio di alcune piante avvenga solo per motivi estremamente importanti e improcrastinabili, legati alla sicurezza o alla salute degli alberi stessi. A questo si affianca la costante attività di ripiantumazione portata avanti dal Comune, che garantisce un equilibrio tra le esigenze di manutenzione e la tutela del verde urbano.

Il presidente di Legambiente Abruzzo, Gianluca Casciato, ha rimarcato la forte collaborazione con il Comune di San Salvo e l’ottima iniziativa della scuola Rodari, evidenziando come la sensibilizzazione dei più piccoli rappresenti un investimento sul futuro.

Michele Ciffolilli, responsabile del Giardino Botanico Mediterraneo e del Biotopo Costiero, ha ricordato che da molti anni prosegue una sinergia tra Comune e associazioni ambientali, volta a promuovere la conoscenza e la tutela della biodiversità locale.

Alla cerimonia erano presenti anche i Carabinieri Forestali, definiti “angeli custodi della natura e del verde”, che hanno ribadito l’importanza della vigilanza e della protezione del patrimonio ambientale.

La Festa dell’Albero alla scuola primaria di Ripalta si è così trasformata in un momento di comunità, con un plauso ai bambini e alle famiglie che hanno partecipato attivamente. Un gesto semplice ma potente, capace di trasmettere valori di rispetto e cura dell’ambiente alle nuove generazioni. Il plauso va anche al preside Vincenzo Parente e a tutti gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo “Rodari”, che con il loro impegno quotidiano hanno reso possibile un’iniziativa di grande valore educativo. La loro presenza e il loro sostegno hanno rafforzato il legame tra scuola, istituzioni e territorio, dimostrando come la formazione dei più piccoli passi anche attraverso esperienze concrete di sensibilizzazione ambientale.

Servizio di Ercole d'Ercole