Larino si illumina a festa: le luminarie accendono il Natale molisano

Larino, città di storia e tradizioni, nel periodo natalizio si trasforma in un palcoscenico di luci grazie alle luminarie che avvolgono il centro storico con scenografie suggestive e atmosfere incantate. L’iniziativa, curata dall’associazione “Larino nel Cuore” con il sostegno del Comune, è ormai un appuntamento atteso che richiama migliaia di visitatori da tutto il Molise e dalle regioni vicine. Vicoli, piazze e monumenti si accendono di archi luminosi, cascate di stelle e figure natalizie, regalando un percorso che esalta la bellezza del borgo e ne rafforza l’attrattiva turistica. Non mancano attrazioni pensate per le famiglie: la Casa di Babbo Natale, il Villaggio del Grinch e la ruota panoramica regalano emozioni a grandi e piccoli, mentre i mercatini artigianali e gastronomici raccontano la tradizione molisana attraverso sapori autentici e manufatti locali.

Le luminarie non sono soltanto uno spettacolo di luci, ma un evento che si inserisce nel solco delle grandi feste larinesi, come la Carrese di San Pardo e il carnevale, confermando la vocazione della città a unire spettacolo e tradizione. Ogni anno la manifestazione si rinnova con nuove installazioni e appuntamenti, culminando con l’Epifania, quando Larino saluta i visitatori con spettacoli e fuochi pirotecnici.

Le luminarie di Larino sono oggi un simbolo del Natale molisano, capaci di rendere il borgo protagonista di un racconto di bellezza e di festa che dura oltre un mese e lascia un segno profondo. Un grazie speciale a Simone Colameo, autore delle immagini che hanno saputo catturare la magia delle luminarie e restituirla al pubblico con intensità e suggestione.

Servizio di Ercole d'Ercole

Immagini di Simone Colameo