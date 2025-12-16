San Salvo, NSG Group celebra i dipendenti e sostiene il Monumento al Lavoro. Auguri di Natale nello stabilimento

Il gruppo NSG, leader globale nella produzione di vetro per lâ€™automotive, ha celebrato anche questâ€™anno i propri dipendenti. Durante la cerimonia sono stati premiati coloro che hanno raggiunto i 20, 30 e 40 anni di attivitÃ lavorativa, riconoscendo lâ€™impegno e la fedeltÃ allâ€™azienda.

Un momento speciale Ã¨ stato dedicato ai figli dei dipendenti che hanno conseguito lauree triennali e magistrali, ai quali sono stati consegnati assegni di merito, a testimonianza dellâ€™attenzione dellâ€™azienda verso la formazione e il futuro delle nuove generazioni.

Alla cerimonia hanno preso parte autoritÃ civili e militari, con il sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis, e lâ€™assessore Nicola Della Gatta in rappresentanza della cittÃ di Vasto.

Grande emozione ha suscitato la presenza di Giulia Valdo, giovane atleta che si Ã¨ distinta agli Europei Paralimpici 2025 in Croazia, vincendo lâ€™oro individuale e a squadre. La sua testimonianza, segnata da un tragico incidente che le ha tolto lâ€™uso delle gambe, Ã¨ diventata simbolo di forza e coraggio: oggi Giulia non solo si prepara a realizzare il sogno di partecipare alle prossime Olimpiadi di Los Angeles, ma porta avanti contemporaneamente gli studi in medicina e ingegneria.

A conclusione dellâ€™evento, NSG Group ha consegnato un assegno di 30mila euro destinato alla realizzazione del Monumento al Lavoro, opera che sorgerÃ nella zona industriale di San Salvo come simbolo della vocazione produttiva della cittÃ . Lâ€™importo Ã¨ stato raggiunto grazie al contributo dei dipendenti del gruppo, rafforzando il legame tra azienda e territorio.

La celebrazione Ã¨ stata anche occasione per lo scambio degli auguri di Natale, con un momento di convivialitÃ che ha unito dipendenti, famiglie e istituzioni. Un gesto che ha reso lâ€™iniziativa non solo un riconoscimento aziendale, ma anche un segno di vicinanza e di solidarietÃ .

Servizio di Ercole d'Ercole