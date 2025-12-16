Grande successo per il Concerto di Natale “In Diebus Natalis” nella Chiesa di San Paolo Apostolo a Vasto

Grande partecipazione e caloroso apprezzamento del pubblico per il Concerto di Natale “In Diebus Natalis”, giunto alla sua sesta edizione, che si è svolto nella splendida e suggestiva cornice della Chiesa di San Paolo Apostolo a Vasto, a cura della Pro Loco “Città del Vasto” APS.

L’evento ha visto protagonista l’Orchestra Sinfonica e il Coro del Polo Liceale “R. Mattioli” di Vasto, che hanno regalato al pubblico un intenso momento di musica, spiritualità e bellezza, perfettamente in sintonia con il clima del Natale.

“Il Concerto di Natale rappresenta per la nostra comunità un appuntamento ormai identitario – dichiara il Presidente della Pro Loco “Città del Vasto” APS, Mercurio Saraceni –. In Diebus Natalis non è soltanto musica, ma un’occasione di incontro, di condivisione e di valorizzazione dei nostri giovani talenti, in un luogo che amplifica il significato profondo del Natale. Il grande riscontro di pubblico ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta.”

La Pro Loco “Città del Vasto” APS rivolge un sentito ringraziamento a Don Gianni Sciorra, parroco della Chiesa di San Paolo Apostolo, per la disponibilità e l’accoglienza dimostrata nell’ospitare l’evento, contribuendo in maniera significativa alla riuscita della serata.

Un ringraziamento particolare va inoltre ai docenti, agli studenti musicisti e coristi del Polo Liceale “R. Mattioli”, al Direttore del Coro Tania Buccini e ai direttori d’Orchestra Nicola Mariani, Mario Botticella e Luca D’Alfonzo, e a tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato all’organizzazione dell’iniziativa, confermando ancora una volta il valore della sinergia tra istituzioni, scuola e associazionismo culturale.

Nota Stampa Pro Loco “Città del Vasto”