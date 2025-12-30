La Asl: "Bandita la gara da 150 milioni per il nuovo Ospedale di Vasto"

“Sarà da ricordare a Vasto il 2025, un anno che sul finale regala la notizia più attesa: il bando di gara per la costruzione del nuovo ospedale”.

Così in una nota la Asl Lanciano Vasto Chieti.

La svolta - vi si legge ancora - porta la firma di Mauro Palmieri, che il ruolo di Direttore generale della Asl in questa circostanza lo ha interpretato da ingegnere, mettendo in campo esperienza e competenze professionali nella conclusione di una procedura lunga e complessa, durata anni, tanto da generare una diffusa sfiducia sulla reale possibilità che quel progetto vedesse la luce. Oggi è stata pubblicata la delibera che ufficializza la scelta della Asl Lanciano Vasto Chieti di espletare la fase di affidamento in house, essendo stata abilitata ai sensi del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici che introduce un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, gestito dall’ANAC, che sulla base di fasce di importo e requisiti di capacità tecnico-organizzativa, consente alle aziende pubbliche di gestire in autonomia appalti di lavori, servizi e forniture.

Si tratta di un appalto integrato, che consiste nell’affidamento a un operatore economico della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori sulla base dell’intervento descritto in modo approfondito dal Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica redatto in precedenza, un documento analitico che permette di superare il passaggio della progettazione definitiva in virtù degli approfondimenti di natura tecnica, ambientale e paesaggistica ampiamente riportati.

L'importo complessivo dell'appalto è pari a € 149.656.813,75, finanziato con risorse a carico dello Stato per € 105.548.606,20, e a carico della Regione per € 42.866.873,91, mentre la Asl farà fronte a € 1.241.333,64.

Per l’affidamento non si procederà alla suddivisione in lotti, in quanto si rende necessario prediligere l'unitarietà delle prestazioni per l'esecuzione degli interventi, sia per quanto riguarda i servizi tecnici di progettazione esecutiva che per l'esecuzione dei lavori;

La procedura di gara verrà espletata entro nove mesi dall'indizione della stessa; con successivi provvedimenti, la Asl provvederà alla nomina dei commissari di gara per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche degli operatori economici partecipanti.

Le fasi dell’appalto saranno seguite da un gruppo di lavoro, dotato della necessaria esperienza professionale, individuato tra i dipendenti della Asl e incaricati esterni, che sarà a supporto del Responsabile del procedimento. Le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici saranno telematiche, per il tramite della piattaforma telematica GIADA di dotazione AREACOM, accessibile all’URL https://giada.areacom.eu .

Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 4 marzo 2026.

“Abbiamo stretto i tempi al massimo per chiudere un iter sicuramente complesso ma protratto per un tempo infinito - è il commento di Mauro Palmieri - . E’ comprensibile, perciò, lo scetticismo variamente espresso dalla comunità vastese sulla realizzazione del nuovo ospedale, vissuto spesso come una chimera. Il bando di gara appena pubblicato, invece, è la prova del sogno che comincia finalmente a realizzarsi. Ho tenuto fede all’impegno preso con il Presidente Marsilio e l’Assessore Verì ma soprattutto con i cittadini, che aspettano da troppi anni un presidio adeguato alle nuove sfide di salute, tecnologicamente attrezzato e costruito secondo canoni di edilizia sanitaria all’avanguardia. Stessa attenzione e stretta sui tempi è stata posta su Lanciano: entro fine gennaio arriverà la prima stesura del progetto da parte dei tecnici incaricati, e andremo avanti con la validazione, l’ammissione al finanziamento e gli atti necessari per arrivare al bando di gara entro il 2026”.



