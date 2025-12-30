Giovani musicisti all'opera nel Concerto dell'Epifania nella Chiesa di San Paolo a Vasto

MartedÃ¬ 6 gennaio 2026 alle ore 19.00 la Chiesa di San Paolo Apostolo a Vasto ospiterÃ il Concerto dell'Epifania, con giovani musicisti all'opera, diretti dal Maestro Daniele Delli Carri.

L'evento Ã¨ patrocinato dall'assessorato alla Cultura e al Turismo.

Â«Invitiamo tutti a partecipare a questo concerto, che si preannuncia particolarmente emozionante, per celebrare insieme lâ€™inizio del nuovo anno. Una preziosa occasione musicale pensata per valorizzare i giovani talenti della nostra cittÃ e creare un momento di condivisione e partecipazione per lâ€™intera comunitÃ del popoloso quartiere San PaoloÂ», dichiarano il sindaco Francesco Menna e l'assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta.