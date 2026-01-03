Il bel gesto delle sorelline Gaia, Giada e Nicla

Nei giorni scorsi il presepe cittadino Ã¨ stato oggetto di un gesto incivile: il Bambinello Ã¨ stato sottratto, privando la nostra comunitÃ di un simbolo sacro e caro a tutti.

Un atto che ha suscitato molto dispiacere e ferma condanna.



A questo gesto che dimostra una imbarazzante pochezza dâ€™animo, oggi ha fatto seguito una risposta semplice e bellissima.



Tre bambine, sorelline, hanno deciso spontaneamente di donare il Bambinello del loro presepe alla comunitÃ , restituendo a tutti noi un segno di condivisione e rispetto.



Grazie

Gaia, 12 anni

Giada, 9 anni

Nicla, 4 anni



Un gesto che dimostra come, anche davanti a comportamenti negativi, vincano sempre gli esempi positivi capaci di farci guardare avanti con fiducia.

Licia Fioravante, vice sindaco di Vasto