Grande successo per la presentazione del libro di Ilaria, Laura e Chiara

Sala Imma Perrotti gremita e partecipazione sentita per la presentazione di “Il Signor Fegato e il dono della vita”, un progetto speciale che unisce divulgazione scientifica, impegno sociale e cuore. Il libro, finanziato da TFM – Centro Medico di San Salvo, devolverà il ricavato delle vendite alla Ricoclaun ODV.

Protagoniste dell’incontro sono state tre giovanissime autrici, Ilaria Lauditi, Laura D’Annunzio e Chiara Di Biase, che con entusiasmo e naturalezza hanno raccontato la nascita del loro primo libro, pubblicato da Albatros Il Filo e impreziosito dalle delicate illustrazioni di Alessia Cinalli.

Nella suggestiva cornice della Sala Imma Perrotti del Polo Bibliotecario “Raffaele Mattioli” di Palazzo Aragona, a Vasto, il pubblico ha accolto con calore un progetto capace di parlare a grandi e piccoli.

Dopo i saluti istituzionali di Gino Marcello, che si è congratulato con le giovani scrittrici per aver affrontato con sensibilità un tema tanto complesso, è intervenuto il dott. Michele Silla, gastroenterologo e rappresentante del TFM. Il dottore ha raccontato come il centro medico abbia scelto di sostenere la pubblicazione del libro in occasione dei 40 anni del poliambulatorio, riconoscendone il valore educativo: un testo scientificamente corretto ma accessibile, dal linguaggio leggero e inclusivo, capace di sensibilizzare alla donazione degli organi con rispetto e delicatezza.

A guidare l’incontro è stata Rosaria Spagnuolo, presidente della Ricoclaun ODV, che dal 2004 promuove la clownterapia sul territorio. Con grande empatia ha dato spazio alle autrici, permettendo loro di raccontare il viaggio che ha portato alla nascita del libro: dal progetto scolastico sviluppato nell’ultimo anno del Liceo Scientifico Mattioli di Vasto nella primavera del 2025, all’incontro con il dott. Silla, fino al dialogo con la casa editrice.

Le ragazze hanno spiegato la struttura del racconto, costruito attorno alla suggestiva metafora del corpo umano come una città, Corpoville, fatta di quartieri-organi che vivono in armonia sotto la guida di un “sindaco” speciale: il Signor Fegato, chiamato a compiere una scelta difficile ma necessaria in un momento di emergenza.

Tra gli interventi, quello della dott.ssa Sabrina Di Silvio, vera “chiave di volta” nella creazione di questa rete virtuosa tra le autrici, il TFM e la Ricoclaun: una rete di fili colorati che intreccia scienza, scuola e solidarietà. La dottoressa ha sottolineato il valore profondo di un progetto capace di unire informazione e solidarietà.

Sono intervenuti anche la prof.ssa Rosa Lo Sasso, che ha espresso l’orgoglio del Polo Liceale Mattioli per il percorso delle sue studentesse, e il giornalista Gianni Quagliarella.

Molto apprezzato anche l’intervento finale di Rosaria Spagnuolo, che ha illustrato come la Ricoclaun utilizzerà i fondi raccolti: verrà promosso un concorso rivolto alle scuole e alla comunità per la creazione di brevi racconti comici e filastrocche. I testi migliori diventeranno podcast, interpretati da attori locali, pubblicati sul canale YouTube Ricoclaun e trasformati in QR code da inserire nelle stanze del reparto di Pediatria di Vasto, per regalare ai bambini ricoverati e alle loro famiglie momenti di leggerezza e sorrisi.

Presenti alla presentazione del libro anche clown Gioia e Fiorellina della Ricoclaun.

Chi desidera acquistare una copia di “Il Signor Fegato e il dono della vita” può rivolgersi alla segreteria del TFM di San Salvo o alla Libreria Mondadori di Vasto.

Un libro nato dai banchi di scuola che parla di vita, scelte e speranza: un piccolo grande dono per tutta la comunità.