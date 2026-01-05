Assalto a un portavalori sull'A14

Un portavalori Ã¨ stato assaltato questa mattina intorno alle 6.30 lungo l'Autostrada A14 Adriatica, in direzione nord, all'altezza di Ortona.
Al momento non si conosce l'entitÃ del bottino.
Sulla sede stradale i malviventi hanno lasciato molti chiodi, fumogeni e almeno un paio di mezzi dati alle fiamme. Non Ã¨ certo se siano state utilizzate armi. Sul posto sono intervenute pattuglie del Coa della Polizia di Pescara, Vigili del Fuoco e operatori del 118.
Chiuso un tratto dell'autostrada
Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, Ã¨ stato chiuso il tratto compreso tra Ortona e Pescara Sud, in direzione Pescara. Nell'assalto sono rimaste coinvolte anche tre auto e un camion. Attualmente, nel tratto interessato all'altezza del km 402, il traffico risulta bloccato e si registra 1 km di coda in direzione Pescara. Gli utenti che viaggiano verso Pescara devono uscire a Ortona, percorrere la viabilitÃ ordinaria e rientrare in autostrada a Pescara Sud.
fonte skytg24.it