“Si predica bene e si razzola male: basta propaganda contro San Salvo”

Le dichiarazioni delle consigliere Tascone e Torricella raccontano una San Salvo che non esiste, se non nei comunicati costruiti ad arte per fare opposizione urlata.

La città è ben manutentata, con interventi costanti e una programmazione chiara. E per fugare ogni dubbio, non serviranno parole: già da questo mese saranno visibili nuovi interventi di asfaltatura e ulteriori migliorie, già pianificati e finanziati. I fatti, ancora una volta, smentiranno la propaganda.

Dire che la manutenzione è “ridotta ai minimi termini” significa negare l’evidenza o dimostrare di non vivere la città. Le strade, il verde pubblico, gli spazi comuni sono oggetto di attenzione continua, compatibilmente con le priorità e le risorse disponibili. Come in qualsiasi città amministrata seriamente.

Non aumentare le tasse non è un vanto vuoto: è una scelta politica responsabile, che tutela famiglie e imprese senza rinunciare agli interventi necessari. Sminuirla è facile, soprattutto quando si predica bene e si razzola male.

Colpisce, infatti, l’assoluta assenza delle consigliere dalla vita reale della città: nei quartieri non si vedono, tra i cittadini non si sentono, nei problemi quotidiani non ci sono.

E allora la domanda è legittima: San Salvo la vivono davvero? O la frequentano solo quando c’è da scrivere un comunicato polemico?

Fare opposizione non significa denigrare sistematicamente la propria città. Questo non è senso critico: è propaganda negativa contro San Salvo e contro i suoi cittadini.

I fatti stanno per parlare, ancora una volta. La loro propaganda, come sempre, resterà senza riscontro.

