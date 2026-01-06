L'Ospedale 'San Pio' si riempie di stupore con le befane Ricoclaun

Oggi l’ospedale San Pio di Vasto ha cambiato ritmo: quello delle risate, delle filastrocche e degli incontri inattesi. Tredici clown Ricoclaun: Eric, Buondì, Lulù, Trilly, Polpetta, Leggera, Delfina, Sampei, Candy, Gioia, Gelsomino, Fiorellina e Ciuf Ciuf, hanno attraversato i corridoi dell’Ospedale San Pio di Vasto, portando la magia della Befana là dove spesso il tempo sembra fermarsi. Cinque di loro, in abiti da Befana ma non vecchia e brutta, come vuole l’antica tradizione ma anzi bella ed elegante, per non spaventare nessuno, hanno guidato cinque piccoli gruppi sparpagliati nei diversi reparti dell’ospedale, trasformando ogni incontro in un momento unico e irripetibile.

Tra filastrocche sussurrate, musichette e indovinelli a tema Befana, ma anche tante caramelle e cioccolatini per tutti e regali per i bambini, la sorpresa ha fatto capolino negli occhi di tutti: bambini, genitori, nonni, operatori sanitari, tutti attoniti nel vedere la Befana Ricoclaun. Per qualche istante le stanze si sono alleggerite, le attese si sono fatte più brevi.

La clownterapia entra in punta di piedi, con rispetto, ascolto e fantasia. Entra per ricordare che, anche in ospedale, c’è spazio per la meraviglia, per una risata condivisa, per un’emozione che scalda. Oggi la Befana non ha portato solo caramelle e cioccolatini, ma presenza, vicinanza e umanità grazie ai volontari Ricoclaun.

“Ringraziamo di cuore tutto il personale sanitario dell’ospedale San Pio di Vasto”, afferma Rosaria Spagnuolo, presidente Ricoclaun, “per l’accoglienza e la simpatia. Quando siamo andati via, le stanze erano le stesse. Ma nell’aria restava qualcosa in più: una risata, una filastrocca ancora in testa, uno sguardo un po’ più leggero. Perché a volte basta davvero poco, un sorriso sincero, una canzone stonata, un indovinello, per sentirsi, anche solo per un attimo, un po’ meno soli.”

La Befana vola lontano

Ricoclaun le dà una mano!

Tra naso rosso e fantasia

Le regala un po' di allegria.

Buona festa dell’Epifania

Ciò che si conquista con un sorriso, rimane per sempre! Gandhi