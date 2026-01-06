'Il Cammino dei Magi verso la Grotta del Presepe', percorso carico di emozioni a Vasto Marina

Un percorso carico di emozioni quello che ha contraddistinto, a Vasto Marina, l'appuntamento “Il Cammino dei Magi verso la Grotta del Presepe”.

A farsene promotore, per la terza edizione proposta ancora una volta alla vigilia dell’Epifania, è stata la Parrocchia Santa Maria Stella Maris,, con la fattiva collaborazione di diverse associazioni cittadine, l'Anffas Vasto, il Rotary Club Vasto, Un Buco nel Tetto, Croce Rossa Italiana-Comitato Vasto e Consorzio Vivere Vasto Marina, con il patrocinio del Comune di Vasto-Assessorati alla Cultura e Turismo e all’Inclusione Sociale.

Tre carovane, con gli altrettanti Re Magi - dopo la conclusione della Santa Messa pomeridiana - sono partite da tre punti della località rivierasca (piazza Rodi dinanzi la Chiesa di Stella Maris, zona Casa Sacro Cuore-Oasi dell'Anziano e via Spalato-area Scuola dell'Infanzia), con destinazione la Chiesa di San Francesco d’Assisi. Ciascuna capeggiata da tre ragazzi speciali dell'Anfass Vasto, che hanno impersonato il ruolo di Baldassarre, Gaspare e Melchiorre.

Tra canti, musica e tradizione, hanno raggiunto il sacro tempio dove allestita la scena vivente della Natività, per omaggiare e consegnare doni al Bambino Gesù. Cesti con una piccola raccolta alimentare sono stati portati per essere destinati ai bisognosi del territorio. Il tutto con la musica e le note tipiche del periodo natalizio eseguite dal Coro Polifonico San Paolo diretto dal M° Giorgia Loreto.

Tra i presenti il sindaco Francesco Menna e l'assessore alle Politiche sociali Anna Bosco.

Il parroco, Padre Luigi Stivaletta, ha ringraziato i partecipanti, evidenziando il ruolo prezioso delle associazioni locali, impegnate e pienamente coinvolte nella rappresentazione.