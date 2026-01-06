Maggioranza contro le consigliere del Pd, replica Boschetti

Le pessime condizioni delle strade di San Salvo sono sotto gli occhi di tutti i cittadini e rappresentano una criticità che non può più essere ignorata, così come la scarsa manutenzione del verde pubblico e degli spazi comuni. Nonostante ciò, l’amministrazione comunale sembra più impegnata a difendere il proprio ruolo di governo che a fornire risposte concrete ai problemi quotidiani della città.



Limitarsi a vivere il “Palazzo” e a presenziare esclusivamente agli appuntamenti istituzionali non consente di cogliere appieno le reali esigenze della comunità. Amministrare una città significa ascoltare, confrontarsi e intervenire con tempestività e responsabilità: un approccio che appare distante dall’operato dell’amministrazione di destra guidata dalla De Nicolis.



Le consigliere del Partito Democratico, contrariamente a quanto viene spesso sostenuto dalla maggioranza, non denigrano San Salvo. Al contrario, la vivono quotidianamente e svolgono con serietà il proprio ruolo in Consiglio comunale, avanzando proposte e segnalando criticità che spetterebbe alla maggioranza affrontare e risolvere.



Come opposizione e come segretario del Partito Democratico, riteniamo doveroso ricordare che rappresentiamo, insieme alla coalizione di centrosinistra, il 50% dei cittadini: una parte significativa della città. Continueremo a esercitare il nostro ruolo con responsabilità e determinazione, dando voce a chi chiede una San Salvo più curata, più sicura e amministrata nell’interesse del bene comune.



Continueremo ad ascoltare i cittadini, a farci portavoce delle loro istanze e ad affrontare con serietà i problemi reali della città. Non sposteremo l’attenzione altrove, come invece puntualmente fa l’amministrazione di destra che anziché rispondere nel merito delle questioni sollevate preferisce scendere sul piano personale e denigratorio.



Antonio Boschetti

Segretario del Partito Democratico di San Salvo