A San Salvo il canto della Pasquetta in grado di unire intere generazioni

Per il 29^ anno consecutivo, le strade cittadine di San Salvo hanno ospitato gli Amici della Pasquetta, capitanati dal coordinatore Nicola Iannace, per rinnovare il tradizionale canto della Pasquetta dedicato all'indimenticabile musicista, poeta e compositore del brano Evaristo Sparvieri.

L'allegro corteo si Ã¨ radunato dinanzi casa Iannace in via Milano.

Le altre tappe sono state all'interno della Chiesa San Nicola prima della Messa accolti dal parroco don Antonio Totaro, Pizzeria â€˜Porta della Terraâ€™, Chiesa San Giuseppe accolti da don Raimondo Artese.

L'ultimo canto Ã¨ stato eseguito davanti la scultura marmorea ''Il cuore dei sansalvesi'', dove il gruppo ha brindato all'amicizia e nella â€˜solidarietÃ la tradizione continuaâ€™, come recita lo slogan.

Il ricavato dalle offerte provenienti dalla vendita dei calendari - Ã¨ stato evidenziato - sarÃ interamente devoluto alle persone in stato di difficoltÃ individuate dalle due Caritas cittadine.

â€˜â€™29esimo anno de il canto della Pasquetta, una tradizione che unisce San Salvo nella solidarietÃ e nella tradizione. Grazie a Nicola Iannace che con dedizione e passione guida da anni l'organizzazione insieme agli Amici della Pasquetta per l'impegno costante. L'iniziativa Ã¨ dedicata alla memoria del maestro Evaristo Sparvieri', ha commentato l'assessore del Comune di San Salvo con delega al Commercio Carla Esposito.

Fotoservizio a cura di Simone Colameo