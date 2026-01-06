Coppa Abruzzo di Serie D di calcio a 5, trionfa il Futsal All Becks

Eâ€™ la squadra vastese del Futsal All Becks a vincere la finalissima della Coppa Abruzzo di Serie D di calcio a 5, andata in scena nella bella cornice del PalaRoma di Montesilvano.
La compagine guidata da mister Salvatore Ruggiero si Ã¨ imposta, in rimonta, sulla Sivel Avezzano. Punteggio finale 4-3 per i biancorossi, al termine di un confronto intenso, combattuto e palpitante. Dopo il primo tempo chiuso sul 3-2 a favore dei marsicani, riscatto nella ripresa e risultato ribaltato con la conquista del prestigioso trofeo.
Migliore inizio non poteva esserci per il team, al debutto nel panorama regionale del calcio a 5 dalla stagione in corso, in testa alla classifica a punteggio pieno nel girone vastese del torneo abruzzese di Serie D-
Sivel Avezzano-Futsal All Becks 3-4
Reti: 3â€™, 27â€™ Arboleas (S), 18â€™ Maillaro Luca (S), 19â€™, 16â€™ st Gaspari (A), 26â€™ Giuliano (A), 23â€™ st Di Giacomo (A)
Sivel Avezzano: De Angelis, Sannito, Marini Gianluca, Arboleas, Maillaro Luca, Benedetti, Marini Alessandro, Maillaro Marco, Proietti, Calvet, Di Felice, Pacella
Futsal All Becks: Dâ€™Ermilio, Sputore, Gaspari, Di Santo, Frasca, Di Giacomo, Giuliano, Orticelli, Terpolilli, Zaccaria, Ciavatta, Borgia. All. Ruggiero
Arbitri: Stefania Candria (sez. Aia di Teramo), Alessio Casciato (Sez. di Lanciano), Andrea Torriero Pompa (Sez. di Lanciano)