Strutture ex art. 26 e Rsa: dal tavolo tecnico alle prospettive di sistema

L'intervento di Daniele Leone, componente del tavolo tecnico regionale sulle tariffe

redazione
AttualitÃ 
Con lâ€™avvio del nuovo anno, il settore delle strutture ex art. 26 della legge 833/1978 e delle RSA, componente essenziale del sistema sanitario regionale, si colloca in una fase che richiede attenzione e continuitÃ  di visione.

Il perdurare di un quadro tariffario non pienamente allineato allâ€™evoluzione dei costi di gestione ha determinato dinamiche organizzative complesse che, allo stato attuale, risultano ancora sotto controllo allâ€™interno di un equilibrio complessivo garantito dal contributo responsabile di tutti i soggetti coinvolti. In assenza di adeguati correttivi, tali condizioni potrebbero tuttavia, nel medio periodo, determinare livelli di maggiore complessitÃ  strutturale. In questo contesto, il lavoro svolto dal Tavolo tecnico regionale sulle tariffe ha rappresentato un passaggio di particolare rilievo, consentendo unâ€™analisi approfondita e condivisa delle principali tematiche del settore. Il percorso tecnico puÃ² oggi considerarsi consolidato; si apre pertanto una fase in cui la responsabilitÃ  delle scelte di indirizzo Ã¨ rimessa alle sedi decisionali competenti, chiamate a valorizzare il lavoro svolto e ad assumere le conseguenti decisioni, anche attraverso una riflessione sullâ€™aggiornamento del sistema tariffario, in coerenza con i costi reali di erogazione dei servizi e con gli obiettivi di continuitÃ  e qualitÃ  assistenziale.

Un ulteriore profilo di attenzione riguarda il fattore lavoro. In molte realtÃ  i contratti collettivi risultano fermi da anni. Ãˆ auspicabile che lâ€™eventuale adeguamento delle tariffe sia accompagnato, a livello regionale, da un impegno condiviso tra istituzioni, soggetti gestori e parti sociali, volto a favorire soluzioni economiche transitorie, sostenibili e progressivamente assorbibili nei futuri rinnovi contrattuali, contribuendo alla stabilitÃ  del personale e alla continuitÃ  delle cure.

Garantire la sostenibilitÃ  delle strutture ex art. 26 e delle RSA significa rafforzare il sistema sanitario regionale, tutelare il diritto alla cura dei cittadini e valorizzare il lavoro di chi opera quotidianamente nei servizi. Il 2026 puÃ² rappresentare un anno di consolidamento e di prospettiva, nel segno della continuitÃ  del dialogo istituzionale costruito nel tempo e della capacitÃ  di tradurre il lavoro tecnico svolto in scelte programmatiche attente, condivise e orientate alla stabilitÃ  del sistema.

