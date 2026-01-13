Asl Lanciano Vasto Chieti, stabilizzati altri 22 operatori socio sanitari

Contratto di lavoro a tempo indeterminato per 22 operatori socio sanitari.

Si tratta dei partecipanti al bando per la stabilizzazione della Asl Lanciano Vasto Chieti nello scorso mese di novembre, nel rispetto delle norme (emanate post Covid nel 2020) che prevedono l’inserimento nei ruoli della Pubblica Amministrazione di lavoratori che hanno operato in precedenza con contratti a termine o altre forme flessibili presso enti pubblici.

L’opportunità era riservata al personale, reclutato con selezioni e procedure concorsuali, che al 31 dicembre 2025 aveva conseguito l’anzianità di servizio di almeno 18 mesi presso Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Obiettivo della stabilizzazione è garantire continuità occupazionale a figure lavorative che hanno maturato una significativa esperienza nel settore pubblico, nel rispetto delle esigenze organizzative della Pubblica Amministrazione, e in coerenza con il piano triennale del fabbisogno del personale.

L’impegno di procedere con un’altra stabilizzazione era stata anticipata dal direttore generale della Asl Mauro Palmieri nello scorso mese di agosto, quando vennero assunte le ultime 4 unità presenti nella graduatoria precedente: “Avevo manifestato l’intenzione di dar seguito a una nuova procedura - ricorda il manager - in virtù dei margini concessi dalla Legge di Bilancio 2025 che ha esteso fino a fine anno il termine per maturare il requisito dell'anzianità di servizio. Ho tenuto fede a quell’impegno, formalizzato anche davanti alle rappresentanze sindacali, alle quali avevo comunicato contestualmente lo scorrimento della graduatoria per l’assunzione di 45 infermieri. Il reclutamento del personale resta un tema centrale nelle strategie aziendali, sempre nel rispetto dei limiti di spesa e dei documenti di programmazione, e ci muoviamo di conseguenza. Con la procedura ultima, che oltre agli Oss ha stabilizzato anche altre professionalità per un totale di 31 unità, sono in tutto 84 le assunzioni a tempo indeterminato effettuate negli ultimi mesi da questa Direzione, che utilizza tutti gli strumenti a disposizione per rispondere alle necessità di organico espresse da servizi e unità operative. E promette solo ciò che realisticamente sa di poter mantenere”.

I nuovi assunti, che in queste ore stanno rispondendo alla comunicazione ricevuta dalla Asl, prenderanno servizio a partire dal 16 gennaio.



