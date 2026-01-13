San Salvo Calcio, Luca Aquilano convocato per il raduno territoriale della Rappresentativa nazionale Dilettanti Under 19

Nell’ambito del Progetto Giovani LND, l’allenatore della Rappresentativa nazionale Dilettanti Under 19 Mauro Mazza, in collaborazione con i referenti tecnici regionali di Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania e Abruzzo ha convocato sette giocatori di squadre abruzzesi per il giorno mercoledì 14 gennaio, nella sede del Centro Sportivo “ASD Villalba Ocres Moca” di Guidonia Montecelio (Roma), per il Raduno Territoriale dell’Area Centro della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 19.
Tra di loro ci sono tre portacolori di squadre dell’area del Vastese, uca Aquilano (esterno difensivo classe 2008 del San Salvo). Adams Yahya Kone (centrocampista classe 2007 della Pro Vasto), Luca Aquilano e Lorenzo Sebastiani (difensore classe 2007 della Virtus Cupello).
“Una chiamata che rende tutti noi orgogliosi… Complimenti, Luca”, si legge in una nota del San Salvo.