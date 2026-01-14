Smartphone e componenti di drone al carcere di Vasto, Polizia Penitenziaria in azione

La qualitÃ del lavoro svolto come si sa la si puÃ² vedere guardando ai risultati che si portano a casa. Se poi le operazioni si svolgono in condizioni di grave sottorganico com'Ã¨ nel caso del carcere di Vasto possiamo affermare che l'apprezzata qualitÃ prodotta la si puÃ² tranquillamente elevare a potenza.

Capita cosÃ¬ che guardando alla rivolta sventata l'altro giorno dai poliziotti penitenziari vastesi (seppur al prezzo di 7 eroici colleghi feriti) coadiuvati come lo sono stati dai colleghi del UOS ( UnitÃ Operativa Speciale) e dal GIL (Gruppo di intervento locale) e associando il tutto al racconto di un'altra ottima operazione di polizia messa a segno tra ieri e oggi dagli uomini del dirigente Sandro Sabatini, del comandante pro tempore Sostituto Commissario Coordinatore Vincenzo Stabile e diretti dalla Dr.ssa Rita Cerino, il teorema oltre a venire dimostrato lo si puÃ² tranquillamente annoverare come impresa da parte della polizia penitenziaria di Vasto.

Ma vediamo cosa Ã¨ successo.

Nella serata di ieri, facendo perno su un'operazione di intelligence impostata dall'Assistente Capo Coordinatore F.V. e alla collaborazione degli agenti G.G. e B.A. che hanno proceduto alla conseguente perquisizione, a un detenuto Ã¨ stato sequestrato uno smartphone con tanto di caricabatterie. Da una successiva perlustrazione effettuata Ã¨ stata poi recuperata l'elica di un drone segno che il vettore della droga e dei cellulari al carcere di Vasto arriva dal cielo.

A dare la notizia Ã¨ Mauro Nardella, segretario nazionale Cnpp-Spp.

Nardella Ã¨ tornato sul problema dei droni "criminali" e di come combatterli. Da sempre osserva che per dirimere la questione andrebbero utilizzati disturbatori di segnali del tipo jammer. Per quanto concerne la droga utile sarebbe avere a disposizione a tempo pieno una unitÃ cinofila. Nardella conclude facendo i complimenti ai colleghi perchÃ© malgrado tutto riescono a fare con i pochi mezzi che hanno a disposizione davvero l'impossibile. Lo Stato c'Ã¨!

Mauro Nardella, segretario nazionale Cnpp-Spp