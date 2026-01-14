All’Istituto Agrario di Scerni arriva il percorso quadriennale di Viticoltura ed Enologia

riceviamo e pubblichiamo

L’Istituto Omnicomprensivo “Cosimo Ridolfi” di Monteodorisio (CH), attraverso l’Istituto Tecnico Agrario con sede a Scerni, arricchisce la propria offerta formativa con l’avvio di un percorso quadriennale di istruzione tecnica nell’indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria, articolazione Viticoltura ed Enologia. Il nuovo corso si inserisce nel modello della filiera formativa tecnologico-professionale 4+2, in linea con le più recenti indicazioni ministeriali, e rappresenta una significativa innovazione nel panorama dell’istruzione tecnica del territorio.

Il percorso consente di conseguire il diploma di istruzione secondaria di secondo grado in quattro anni, garantendo il pieno raggiungimento del profilo in uscita previsto dall’ordinamento nazionale e facilitando l’accesso ai successivi percorsi di istruzione terziaria non accademica.

Al centro della proposta formativa vi è una didattica fortemente laboratoriale e orientata alle competenze, con un significativo incremento delle attività pratiche rispetto al tradizionale percorso quinquennale. Il modello curricolare prevede un numero elevato di ore settimanali, una rimodulazione dei tempi scuola e l’utilizzo della flessibilità organizzativa per favorire periodi intensivi di laboratorio, project work e attività in azienda.

Elemento qualificante del nuovo percorso è la stretta integrazione con il territorio e con il sistema produttivo vitivinicolo locale, attraverso una rete strutturata che coinvolge imprese del settore, cantine, aziende agricole e la Fondazione ITS Abruzzo Turismo e Cultura, individuata come ITS Academy di riferimento. Tale rete consente di costruire un passaggio continuo dalla scuola al segmento terziario della formazione tecnica superiore, secondo la logica del modello 4+2.

Fin dai primi anni gli studenti potranno sperimentare le diverse fasi della filiera vitivinicola, attraverso attività di Formazione Scuola-Lavoro e grazie alla presenza di ampie superfici vitate presso l’azienda agraria dell’Istituto, utilizzata come laboratorio permanente per le attività di campo, le esercitazioni pratiche e le sperimentazioni didattiche, guidati da docenti, tecnici di laboratorio ed esperti del settore.

Particolare attenzione è riservata allo sviluppo delle competenze legate all’innovazione digitale, alla transizione ecologica, allo sviluppo sostenibile, al made in Italy e alla filiera vitivinicola, oltre al potenziamento delle competenze linguistiche e all’introduzione di moduli CLIL in lingua straniera, in coerenza con le linee guida nazionali.

Il modello curricolare del percorso quadriennale di Viticoltura ed Enologia prevede un impegno di 41 ore settimanali nel primo anno e di 40 ore nei successivi. L’organizzazione didattica si articola su una settimana scolastica di cinque giorni, dal lunedì al venerdì, con una rimodulazione dell’orario giornaliero nella fascia 08:00–13:00 e 14:00–17:00, al fine di favorire l’estensione delle attività laboratoriali, le uscite presso le aziende del territorio e i percorsi di Formazione Scuola-Lavoro.