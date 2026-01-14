Da Vasto al Senato l’eccellenza delle "Donne STEM" della Scuola "Paolucci"

Un prestigioso riconoscimento istituzionale ha segnato il percorso dell’Istituto Comprensivo 1 di Vasto.

Nella solenne cornice della Sala Cenci del Senato della Repubblica, una folta delegazione della Scuola Secondaria di Primo Grado "Raffaele Paolucci" è stata accolta per presentare il progetto “Donne STEM: oltre ogni barriera di genere”.

Ad accogliere il gruppo è stato il senatore vastese Etelwardo Sigismondi, insieme alla sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti e all’on. Marta Schifone, prima firmataria della legge sull'istituzione della Settimana delle materie STEM. Presenti all’incontro, oltre alle studentesse e ai loro genitori, i docenti che hanno guidato il percorso: Monia Felice (coordinatrice), Raffaele Sigismondi, Roberta Pergola, Marco Bassi, Marina Di Santo e Piernicola Carlesi, affiancati dal partner scientifico dell'iniziativa: il Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell'Università del Molise, rappresentato dalla prof.ssa Angela Stanisci, dal dott. Marco Varricchione e dalla dott.ssa Federica Compagnone.

Il cuore del progetto è stato rappresentato da otto studentesse delle classi terze, selezionate per merito e attitudine nell’ambito dei percorsi PNRR: Lorena Centorami (3A), Giada Di Filippo (3F), Carla Fulvio (3G), Gaia Mancini (3F), Giorgia Mennella (3B), Nicole Pizzi (3H), Sofia Saraceni (3B) e Alice Scopa (3A).

Queste giovani studentesse hanno ideato e realizzato un pannello informativo interattivo per la Riserva naturale di Punta Aderci, che trasforma la visita alla spiaggia di Punta Penna in un'esperienza digitale. Attraverso QR Code, Intelligenza Artificiale (con l'avatar del fratino), Realtà Virtuale e programmi di coding (Scratch), il pannello offre contenuti multimediali in italiano e inglese, promuovendo la biodiversità e la storia del territorio.

La partecipazione al Senato non è un traguardo isolato, ma il frutto della visione pedagogica della Scuola "Paolucci", guidata dalla dirigente Eufrasia Fonzo.

Un ringraziamento particolare va al Comune di Vasto, con il sindaco Francesco Menna, e all'assessore alle Politiche Giovanili e all'Istruzione Paola Cianci, per aver profuso un costante impegno e un supporto fondamentale nella realizzazione di questo percorso. L'istituto si conferma un punto di riferimento per l'innovazione didattica, capace di: Integrare il PNRR con il territorio: trasformando i fondi ministeriali in progetti concreti che restano a disposizione della comunità. Creare reti strategiche: collaborando attivamente con Università, Comune di Vasto, Guardia Costiera, WWF e Legambiente. Abbattere gli stereotipi: promuovendo le carriere scientifiche tra le studentesse attraverso strumenti tecnologici avanzati (droni, VR, AI).

“Investire nelle competenze STEM e sostenere la partecipazione femminile significa costruire opportunità e formare cittadine consapevoli”, ha dichiarato il senatore Etelwardo Sigismondi.

L’incontro si è concluso con il plauso della sottosegretaria Frassinetti, che ha ravvisato nel progetto dell’I.C. 1 di Vasto un modello virtuoso di scuola moderna, capace di valorizzare il patrimonio ambientale attraverso l'avanguardia digitale e un approccio scientifico innovativo.