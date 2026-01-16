Discute la tesi di laurea dall'ospedale e partorisce il suo primogenito

Discute la tesi di laurea e partorisce il suo primogenito, tutto in una mattina. Protagonista Ã¨ la vigilessa a Montenero di Bisaccia Martina Maggio, che per la singolare coincidenza dei due lieti eventi ha guadagnato un articolo in prima pagina sull'edizione di Bari del quotidiano La Repubblica.
Ventisette anni, la neo dottoressa opera come agente di Polizia Locale a Montenero da diversi anni, ma Ã¨ originaria di San Cassiano, in provincia di Lecce. Alle 9:40 di ieri si Ã¨ laureata in una stanza del reparto ostetrica dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Poco dopo mezzogiorno Ã¨ nato Francesco, due chili e seicento grammi, per la gioia di Martina e del padre Simone.