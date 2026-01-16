Grande successo per 'La straordinaria storia dell'Insigne Patrono San Vitale' targata Gran Sipario d'Argento

Grande successo della compagnia teatrale sansalvese Gran Sipario d'Argento nel portare in scena una storia davvero bella e affascinante allo stesso tempo: ‘La straordinaria storia dell’Insigne Patrono San Vitale'.

Le rappresentazioni, iniziate lo scorso dicembre, sono state seguitissime ed apprezzate dai sansalvesi che hanno potuto costatare con i loro occhi la bellezza celatasi dietro la storia di San Vitale con i bravissimi attori, che si sono alternati con battute chiare e semplici, strappando applausi da parte della platea che ogni sera ha gremito il Centro Culturale ‘Aldo Moro’.

Nella serata di giovedì 15 gennaio, menzione speciale alla famiglia Balduzzi da parte della regista e fondatrice Maria Pagano, ricordando l'attivo impegno all'interno del teatro dialettale locale, eseguendo il tradizionale brano “Sande Salve Belle” appartenente alla cultura popolare sansalvese, composto dal Cav. Leone Balduzzi per la sua amata città.

La rappresentazione verrà eseguita anche nella serata di sabato 17 gennaio, sempre alle ore 20.30.