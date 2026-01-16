''Posto di blocco'', l'ultimo brano di Massimo Di Berardino

E' uscito su tutte le piattaforme il brano ''Posto di blocco'' composto da Massimo Di Berardino.

''Questo Ã¨ l'ultimo di una serie di pezzi che andranno a comporre il mio primo disco da solista in uscita nel 2027'' - dice Di Berardino - ''Posto di blocco'' Ã¨ una variazione sul tema di ''Night drive'' il brano che ho pubblicato precedentemente. All'interno ci sono i suoni che amo di piÃ¹: quelli del surf e l'organo Hammond. Il tutto condito da un'atmosfera da film poliziesco.

Il brano Ã¨ stato prodotto da Fabio Tumini e registrato presso il Satellite Rec.

https://youtu.be/9slkekaaf0k?si=cgzAot-qV6blzFAv

Massimo Di Berardino - chitarra

Mario Serrecchia - batteria

Michelangelo Mucilli - organo Hammond

Fabio Tumini - basso