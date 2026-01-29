Montaggio delle travi di copertura della nuova tribuna allo Stadio Davide Bucci di San Salvo

Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori di riqualificazione in corso allo Stadio Davide Bucci di San Salvo.

L'altro giorno è iniziato un passaggio fondamentale dell’intervento - si evidenzia in una nota del Comune: il montaggio delle travi di copertura della tribuna, un’operazione che segna un avanzamento significativo dello stato dei lavori.

Nei prossimi giorni si procederà con le opere di finitura, l’orditura primaria e secondaria e le ulteriori lavorazioni previste dal progetto, nel rispetto dei tempi stabiliti.

L'assessore ai Lavori pubblici Elisa Marinelli sottolinea: “I lavori stanno andando avanti con regolarità e nel rispetto del programma. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di completare l’intervento nel più breve tempo possibile, garantendo qualità e sicurezza, per restituire ai cittadini uno stadio rinnovato e pienamente fruibile”.