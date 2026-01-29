Coppa 'Città del Vasto'-Trofeo 'Histonium', tutto pronto per un grande weekend di nuoto nazionale

Torna il grande appuntamento con la Coppa Città del Vasto, meeting nazionale di nuoto alla sua 27^ edizione, organizzato dall'H2O Sport del presidente Massimo Tucci.

Nel prossimo weekend, sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, riflettori accesi sullo Stadio del Nuoto Remo Gaspari dove si confronteranno i migliori atleti provenienti da tutta la penisola pronti a regalare spettacolo ed emozioni alla ricerca del risultato più prestigioso.

Una kermesse, quella in terra abruzzese che è ormai diventata un punto di riferimento importante per appassionati e addetti ai lavori. Un appuntamento di assoluto spessore tecnico e qualitativo destinato, come sempre, a lasciare il segno. Il tutto grazie ad una macchina organizzativa collaudata e all’esperienza di un team, quello biancorosso, rodato per grandi appuntamenti.

Il presidente Tucci e i suoi collaboratori sono a lavoro già da diverso tempo per mettere a punto i dettagli e regalare ancora una volta un evento sportivo di rilevanza assoluta. “Ogni anno cerchiamo di migliorarci e aggiungere qualche tassello in più a questa manifestazione – dichiara alla vigilia Massimo Tucci – sappiamo che non è semplice salire sempre un gradino ma anche quest’anno ci abbiamo provato. Grazie al lavoro di un gruppo fantastico che mi onoro di rappresentare, siamo pronti per una due giorni che ci auguriamo possa restare impressa nella mente e nel cuore di tutti coloro che interverranno, atleti, appassionati e semplici spettatori”.

Un’organizzazione partita da lontano con grande passione e professionalità. “Un grazie va a tutti coloro che si sono messi a disposizione – rimarca ancora Tucci – al Comune di Vasto, alle istituzioni che ci sono sempre state vicino e ai nostri partner, senza i quali sarebbe obiettivamente complicato mettere su questo meeting”.

Dal punto di vista tecnico saranno 22 le società partecipanti provenienti da Abruzzo, Molise, Campania, Marche, Emilia Romagna, Lazio e Puglia: Acquarius Popoli, Centro Nuoto Cepagatti, Emmebi Shark Swim Team, Esa Life SSD, Mille Sport San Salvo, SDS, Universo SSD, Athla ASD, Olympus Sporting Club SSD, Rhyfel SSD, Nuoto Club Azzurra 91 – BO, Circolo Canottieri Aniene, UIS Piceno SSD ARL, Emmedue SSD, Scuola Isernia Nuoto, Termoli Nuoto, ACSD Pentotary Foggia, Mediterraneo Sport SSD Taranto, Planet Sport SSD, Ranidae CSSD Cassano Murge, Sport 2000 Lucera.

Si partirà sabato mattina con in vasca gli atleti e le atlete impegnati nelle batterie dei 200 farfalla, 50 stile, 200 dorso, 100 rana, 400 misti, 800 stile, 1500 stile. Nel pomeriggio spazio per i 50 dorso, 400 stile, 100 farfalla e 200 rana. A seguire ci saranno le finali dei 50 stile, 100 rana, 50 dorso e 100 farfalla. Domenica mattina a partire dalle ore 9 sono in programma le batterie dei 100 dorso, 200 stile, 50 farfalla e 200 misti. Nel pomeriggio si tornerà in vasca per andare all’assalto delle finali nei 100 stile e 50 rana. Poi ci saranno le finali dei 100 dorso, 50 farfalla, 100 stile e 50 rana.