Edilizia residenziale pubblica, nuova sede dell'ATER a Vasto

Sabato 7 febbraio, alle ore 10.30, si terrÃ lâ€™inaugurazione della nuova sede ATER di Vasto, in via dei Conti Ricci n. 6.

Fin dalla data del proprio insediamento - si evidenzia in una nota -, lâ€™attuale Consiglio di Amministrazione ha posto una particolare attenzione al territorio di Vasto e San Salvo, ritenendo fondamentale fornire risposte concrete a unâ€™area nella quale lâ€™ATER di Lanciano possiede un numero significativo di immobili. Da subito Ã¨ emersa la necessitÃ di presidiare il territorio e di attuare unâ€™attivitÃ gestionale piÃ¹ efficace e vicina alle esigenze degli utenti. Lâ€™apertura della nuova sede consentirÃ inoltre di incrementare il personale poichÃ© le richieste e i bisogni dei nostri inquilini sono cresciuti in modo considerevole. Per offrire risposte adeguate Ã¨ quindi indispensabile avviare unâ€™azione di forte discontinuitÃ rispetto al passato. La nuova sede rappresenta il primo passo di un percorso piÃ¹ ampio che prevede importanti interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare.

Sono infatti giÃ stati avviati progetti di riqualificazione per un importo complessivo di circa 13.500.000 euro tra Vasto e San Salvo, finanziati nellâ€™ambito della misura PNRR M7 â€“ I17. A questi si aggiungono ulteriori interventi che saranno realizzati a breve attraverso il FSC 2021â€“2027. A Vasto, in via Spataro e via Ritucci, per un importo di 1.600.000 euro, con un ulteriore intervento di manutenzione straordinaria sempre in via Spataro pari a 130.000 euro; a San Salvo, in piazza Alcide De Gasperi, per un importo di 720.000 euro.

Per quanto riguarda la palazzina sgomberata di Punta Penne, lâ€™immobile Ã¨ inserito nel progetto PNRR M7â€“I17, che confidiamo di concludere in tempi brevi. Il progetto prevede lâ€™abbattimento dellâ€™edificio esistente e la sua ricostruzione ex novo.

Nel Comune di Vasto, lâ€™ATER Ã¨ proprietaria di 336 alloggi, di cui 318 locati, 10 sfitti, uno occupato abusivamente e sette sospesi per ristrutturazioni invasive. Sono inoltre presenti 29 alloggi a canone concordato, di cui uno attualmente sfitto e in corso di assegnazione.

A San Salvo, gli alloggi sono 122, di cui uno sfitto e uno occupato abusivamente. Non sono presenti alloggi a canone concordato.

Il territorio di Vasto presenta inoltre una particolare criticitÃ in termini di edilizia residenziale pubblica. Dai dati in nostro possesso emerge una tensione abitativa piuttosto accentuata. A seguito dellâ€™ultimo avviso pubblico sono pervenute 170 nuove richieste di alloggi ERP. A breve la Commissione alloggi avvierÃ lâ€™esame delle pratiche per la definizione della graduatoria definitiva e successivamente il Comune procederÃ alle assegnazioni, compatibilmente con le disponibilitÃ ad oggi molto limitate.

Maurizio Bucci, presidente dellâ€™ATER, ringrazia i colleghi del Consiglio di Amministrazione, lâ€™avvocato Maria Franca Dâ€™Agostino e il dott. Angelo Taraborrelli, per il lavoro svolto, e rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i dipendenti per la loro costante disponibilitÃ e professionalitÃ .

Nella foto Bucci, D'Agostino e Taraborrelli