Finale di Coppa Italia, la Folgore Delfino Curi Pescara ringrazia San Salvo e Ortona Calcio

La Folgore Delfino Curi Pescara desidera ringraziare la societÃ , lo staff, i tifosi e la squadra del San Salvo Calcio per il comportamento dimostrato in occasione della finale di Coppa Italia, e lâ€™Ortona Calcio per lâ€™ospitalitÃ e lâ€™accoglienza.

La societÃ biancazzurra ringrazia tutte le componenti del San Salvo per il clima di grande fair play vissuto in occasione dellâ€™importante impegno stagionale per entrambe le compagini, mostrato sia dai sostenitori, che dalla squadra e lo staff, e dalla dirigenza, sia prima, che durante e dopo lo svolgimento della gara disputatasi al Comunale di Ortona.

Quella vissuta nel pomeriggio di mercoledÃ¬ 4 febbraio Ã¨ stata una giornata in cui, al di lÃ dellâ€™esito finale del campo, hanno trionfato i veri valori dello sport. Una sana competizione sportiva sul rettangolo di gioco, ma sempre nellâ€™ottica del rispetto reciproco sia in campo, che in panchina e sugli spalti: questo Ã¨ ciÃ² che ha caratterizzato lâ€™incontro di Coppa Italia, e che dovrebbe contraddistinguere qualsiasi partita o evento sportivo.

Un grazie di cuore quindi allâ€™intero San Salvo Calcio e ai suoi sostenitori, e allâ€™Ortona Calcio e a tutta la sua dirigenza, e un in bocca al lupo affinchÃ© possano raggiungere gli obiettivi sportivi desiderati.