Riqualificazione del centro storico di San Salvo, interviene Marchese

L'ex sindaco di San Salvo si esprime sul progetto presentato dall'Amministrazione De Nicolis

Da Gabriele Marchese, ex sindaco di San Salvo, riceviamo e pubblichiamo.
 
A distanza di una settimana della presentazione del progetto di riqualificazione del centro storico ritengo utile e necessario fare alcune considerazioni al fine di dare un contributo al dibattito che a quanto pare ad oggi Ã¨ mancato.
 
Ma partiamo dall'inizio, ci puÃ² anche stare che a fine mandato venga presentato un progetto che va oltre le capacitÃ  di indebitamento e realizzative del Comune. Nel 2027 si vota e quindi si vuole dimostrare ciÃ² che purtroppo non si Ã¨ riuscito a fare finora.
 
Presentare un piano delle opere pubbliche di oltre 14 milioni di euro, dove si mettono insieme la riqualificazione del centro storico e il rifacimento del lungomare nord, non Ã¨ nella capacitÃ  di indebitamento del Comune, sono progetti ambiziosi che vanno plasmati su piÃ¹ anni.
 
Inoltre, presentare l'ultimo anno di mandato progetti di questa portata significa che se tutto andrÃ  bene che non sarÃ  questa amministrazione a realizzarli.
 
Per essere piÃ¹ espliciti (parlo per esperienza personale) per realizzare un'opera pubblica un'amministrazione che va veloce per contierarlo ha bisogno minimo di 2 anni. Il rischio reale che si corre Ã¨ che l'amministrazione che si insedierÃ  nel 2027 possa accantonarlo o quantomeno cambiare progetto. Ripeto, opere cosÃ¬ importanti vanno programmate agli inizi del mandato amministrativo. 
 
Invece, nel merito del progetto mi riservo di approfondire e capire meglio, perÃ² alcune considerazioni voglio farle.
 
La prima Ã¨ che i rifacimenti in questione non possono prescindere da una visione progettuale complessiva di recupero e riqualificazione del centro storico in merito a vivibilitÃ , qualitÃ  dei servizi e qualitÃ  della vita.
 
Inoltre, dal progetto mi sarei aspettato maggiore ambizione, a volte Ã¨ meglio essere originali che mutare altre esperienze che non hanno nulla a che vedere con il nostro contesto storico-antico e ancor piÃ¹ urbanistico.
 
Infine, il coinvolgimento e la partecipazione della cittÃ  a progetti cosÃ¬ importanti Ã¨ fondamentale ciÃ² che ad oggi non mi sembra sia avvenuto.
 
 
 
 
 

 
