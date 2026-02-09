Riqualificazione del centro storico di San Salvo, interviene Marchese

Da Gabriele Marchese, ex sindaco di San Salvo, riceviamo e pubblichiamo.

A distanza di una settimana della presentazione del progetto di riqualificazione del centro storico ritengo utile e necessario fare alcune considerazioni al fine di dare un contributo al dibattito che a quanto pare ad oggi Ã¨ mancato.

Ma partiamo dall'inizio, ci puÃ² anche stare che a fine mandato venga presentato un progetto che va oltre le capacitÃ di indebitamento e realizzative del Comune. Nel 2027 si vota e quindi si vuole dimostrare ciÃ² che purtroppo non si Ã¨ riuscito a fare finora.

Presentare un piano delle opere pubbliche di oltre 14 milioni di euro, dove si mettono insieme la riqualificazione del centro storico e il rifacimento del lungomare nord, non Ã¨ nella capacitÃ di indebitamento del Comune, sono progetti ambiziosi che vanno plasmati su piÃ¹ anni.

Inoltre, presentare l'ultimo anno di mandato progetti di questa portata significa che se tutto andrÃ bene che non sarÃ questa amministrazione a realizzarli.

Per essere piÃ¹ espliciti (parlo per esperienza personale) per realizzare un'opera pubblica un'amministrazione che va veloce per contierarlo ha bisogno minimo di 2 anni. Il rischio reale che si corre Ã¨ che l'amministrazione che si insedierÃ nel 2027 possa accantonarlo o quantomeno cambiare progetto. Ripeto, opere cosÃ¬ importanti vanno programmate agli inizi del mandato amministrativo.

Invece, nel merito del progetto mi riservo di approfondire e capire meglio, perÃ² alcune considerazioni voglio farle.

La prima Ã¨ che i rifacimenti in questione non possono prescindere da una visione progettuale complessiva di recupero e riqualificazione del centro storico in merito a vivibilitÃ , qualitÃ dei servizi e qualitÃ della vita.

Inoltre, dal progetto mi sarei aspettato maggiore ambizione, a volte Ã¨ meglio essere originali che mutare altre esperienze che non hanno nulla a che vedere con il nostro contesto storico-antico e ancor piÃ¹ urbanistico.