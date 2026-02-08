San Salvo a mani vuote, la capolista Lanciano FC s'impone 2-1

Niente da fare per il San Salvo al cospetto della capolista Lanciano FC:
Al Guido Biondi sconfitta con il punteggio di 2-1 per i biancazzurri di mister Walter Piccioni. Gara giocata senza il conforto dei tifosi sansalvesi, impossibilitati a seguire Cardinale e compagni alla luce della sanzione imposta per il post gara con i tifosi del Celano nell'ultima partita giocata al Vito Tomeo.
Tutte nel corso della prima frazione di gara le reti della sfida: vantaggio rossonero con De Palo al 12', poi pari biancazzurro con la realizzazione di Di Ruocco al 32'. Al 35' il gol che decide il match, a firma del bomber Santirocco.
Con questo passo falso il San Salvo scivola dal quarto al quinto posto in classifica, scavalcato dal Mosciano.
Nel prossimo turno, tra le mura amiche, la squadra di Piccioni se la vedrÃ con la Santegidiese ora terza della classe, sopravanzata in graduatoria dalla Renato Curi Angolana.
Lanciano FC-San Salvo 2-1
Reti: 12' De Palo, 32' Di Ruocco, 35' Santirosso
Lanciano FC: Morigi, Braccia, Karkalis, Palmucci, Ferrante, Di Filippo, Barlafante, Verna, Santirocco, Dâ€™Eramo, De Palo. A disp. Barretta, Daleno, De Giosa, Ucci, Antezza, Canciello, Salerno, Acosta, Martinez. All. Pierantoni
San Salvo: Lanziani, Felice, Aquilano, Cichella, Ruggieri, Cardinale, Di Pierro, Gagliano, Zanette, Di Ruocco, Ricciardi. A disp. Colella, Preta, D'Ortona, Traino, Ferrara, Squadrone, Garcia, Jelicanin, Potalivo. All. Piccioni
Arbitro: Sciacchitano di Latina (Giancaterino e Di Meo di Pescara)
