Altri abbattimenti di alberi per far posto a parcheggi a San Salvo, critico il Psi

Riceviamo e pubblichiamo dal Partito Socialista Italiano-sezione di San Salvo.

Ancora una volta, l'amministrazione comunale di San Salvo dimostra di non avere rispetto per il nostro patrimonio naturale e per il benessere dei cittadini.

La decisione di abbattere altri 40 alberi lungo via Circonvallazione per fare spazio a nuovi parcheggi Ã¨ l'ennesima dimostrazione di come questa giunta di destra privilegi il profitto e il cemento rispetto alla tutela dellâ€™ambiente e alla qualitÃ della vita.

Gli alberi non sono semplici elementi ornamentali: sono veri e propri alleati contro lâ€™inquinamento, capaci di assorbire CO2, filtrare lâ€™aria e offrire un rifugio di biodiversitÃ in cittÃ . La loro distruzione significa impoverire il nostro territorio, aumentare lâ€™effetto isola di calore e compromettere la salute dei cittadini, soprattutto di chi vive nelle zone piÃ¹ densamente urbanizzate.

Questa decisione appare ancora piÃ¹ grave considerando che ci sono alternative piÃ¹ sostenibili ed equilibrate. PerchÃ© non investire in soluzioni di mobilitÃ sostenibile, incentivi per lâ€™uso dei mezzi pubblici o progetti di riqualificazione che rispettino il nostro ambiente? La risposta Ã¨ semplice: questa amministrazione preferisce la logica del profitto immediato, senza alcuna visione di lungo termine nÃ© attenzione per le esigenze della comunitÃ . Ãˆ ora di dire basta a questa logica distruttiva e di chiedere un cambio di rotta. La tutela dellâ€™ambiente e dei beni comuni devono essere al primo posto, non le logiche di profitto di pochi. Difendiamo i nostri alberi, il nostro territorio e il nostro futuro. San Salvo merita di piÃ¹: merita una amministrazione che ascolti, che rispetti e che investa nella qualitÃ della vita di tutti i cittadini, non nella cementificazione selvaggia e nel saccheggio del nostro patrimonio naturale. Negli ultimi anni, abbiamo assistito a una crescente tendenza di abbattimento di numerose piante mature, spesso considerate troppo vicine alle aree urbane o comunque considerate un ostacolo per lo sviluppo di nuove infrastrutture.

Questa pratica, se da un lato puÃ² sembrare un tentativo di migliorare la fruibilitÃ degli spazi pubblici o di garantire la sicurezza, dallâ€™altro comporta conseguenze ambientali, economiche e di pianificazione a lungo termine che non possono essere sottovalutate. Innanzitutto, bisogna considerare il costo economico associato allâ€™eliminazione delle piante. Le piante mature, infatti, rappresentano un investimento pluriennale: hanno impiegato decenni per crescere, sviluppare una chioma rigogliosa e contribuire allâ€™ecosistema urbano. La loro rimozione, pertanto, comporta un costo diretto legato alle operazioni di abbattimento, spesso eseguite con attrezzature e personale specializzato, e un costo indiretto legato alla perdita di benefici ambientali quali lâ€™assorbimento di COâ‚‚, la riduzione dellâ€™inquinamento, lâ€™ombreggiamento e la mitigazione delle temperature estive.

Inoltre, in molti casi, la rimozione delle piante comporta anche lavori di smaltimento e di ripristino del terreno, aumentando ulteriormente le spese pubbliche o private. Un elemento ancora piÃ¹ grave, tuttavia, Ã¨ la totale assenza di una politica di ripiantumazione sistematica e pianificata. La mancanza di un progetto di rinnovamento arboreo lascia molte aree senza copertura vegetale, compromettendo non solo lâ€™estetica e il benessere urbano, ma anche la biodiversitÃ e la qualitÃ della vita dei cittadini. La semplice eliminazione delle piante senza unâ€™adeguata pianificazione di reimpianto rappresenta unâ€™operazione miope e a breve termine, che rischia di aumentare i problemi ambientali e di compromettere la resilienza delle aree urbane agli effetti dei cambiamenti climatici. In conclusione, lâ€™abbattimento di piante mature senza una strategia di sostituzione e senza considerare i costi complessivi costituisce una scelta miope, che non tiene conto delle ripercussioni economiche, ambientali e sociali. Ãˆ fondamentale che le autoritÃ e le comunitÃ adottino politiche di gestione delle alberature piÃ¹ oculate e sostenibili, che prevedano non solo la tutela delle piante esistenti, ma anche un piano di ripiantumazione efficace e coerente, capace di garantire un equilibrio tra sviluppo urbano e salvaguardia dellâ€™ambiente naturale.

No agli abbattimenti selvaggi! No ai parcheggi che distruggono il nostro ambiente!