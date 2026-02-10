"C'Ã¨ ancora vita per il progetto della Riserva Naturale Foce del Trigno"

Da Luigi Lucchese (Ambiente Basso Molise) e Stefano Taglioli (Gruppo Fratino Vasto) riceviamo e pubblichiamo.

Leggiamo le dichiarazioni della sindaca di Montenero e gli scriverti accolgono con grande soddisfazione che ci sia "ancora vita" per il progetto della Riserva Naturale Foce del Trigno" in Molise e nel comune di Montenero. A maggior ragione se nell'ambito di un accordo ambientale fra le sponde del mare Adriatico nel Progetto MAPA Marine Adriatic Parks.

Vecchia idea quella di un'area protetta nel medio adriatico proposta molti anni fa anche dal WWF Italia (su iniziativa, allora, della sezione WWF di Vasto) e, anni dopo, dalla amministrazione vastese del compianto Luciano Lapenna).

Di certo alla foce del Trigno, per le sue notevoli peculiaritÃ soprattutto ornitologiche, c'Ã¨ da anni un progetto di Riserva Narurale, con tanto di carte e delibera comunale di Montenero, portato ostinatamente avanti (anche con convegni ed escursioni in loco) da ABM Ambiente Basso Molise e GFV Gruppo Fratino Vasto.

Ora, dopo tanto incomprensibile silenzio, il cammino per l'auspicabile istituenda area protetta molisana (ideale proseguimento delle due aree protette a Vasto, in Abruzzo) pare riprenda. Bene!

Siamo lieti e orgogliosi che la nostra idea possa (ri)vedere la luce. E pazienza se non siamo stati minimamente coinvolti o anche solo informati, ma cosÃ¬ va il mondo. L'importante Ã¨ arrivare all'area protetta sperando almeno di averne info e non solo leggere i fatti solo sui canali di informazione.