Verso la conclusione i lavori di consolidamento del muraglione di Palazzo dâ€™Avalos a Vasto

Stanno per concludersi i lavori di consolidamento del muraglione di Palazzo dâ€™Avalos a Vasto.

Lâ€™intervento - si evidenzia in una nota diramata dal Comune - finanziato con un milione e 950 mila euro di euro di fondi ministeriali, ha interessato un tratto di circa trenta metri che sostiene i Giardini Napoletani, in precedenza sorretto da puntelli provvisori dopo il cedimento del terrapieno nel 2015.

Diversi gli interventi effettuati: iniezioni di malta per riempire i vuoti nella muratura, il rinforzo dei giunti con connettori in acciaio e il risanamento delle lesioni. Sono poi stati installati tiranti ancorati alla rete metallica di armatura per garantire la stabilitÃ della struttura. Inoltre, Ã¨ stato realizzato un sistema di regimentazione delle acque bianche per prevenire infiltrazioni e instabilitÃ , convogliando lâ€™acqua della scarpata in una tubazione interrata fino a un tombino di raccolta.

Lâ€™opera Ã¨ diretta dallâ€™ingegnere Michele Guastadisegni, con il supporto al responsabile unico del procedimento del geologo Cleonice Buontempo e la supervisione del responsabile unico del procedimento, Pietro Carlucci.

Â«Con questo intervento â€“ dichiarano congiuntamente il sindaco Francesco Menna e lâ€™assessore ai Lavori Pubblici Licia Fioravante â€“ lâ€™amministrazione comunale conferma il proprio impegno concreto e costante nelle opere di consolidamento e messa in sicurezza del territorio. Contrastare il dissesto idrogeologico Ã¨ una prioritÃ assoluta, soprattutto in aree particolarmente fragili come quella di Palazzo dâ€™Avalos, che rappresenta un patrimonio storico, paesaggistico e ambientale di incomparabile bellezza. La tutela di questi luoghi richiede attenzione, competenza e investimenti mirati, affinchÃ© sicurezza e valorizzazione possano procedere insiemeÂ».