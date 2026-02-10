Incidente sulla Statale 16 coinvolge tre auto, 69enne perde la vita

E' pesante il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio sulla Statale 16 Adriatica, in territorio nord di Vasto, all'altezza dell'area artigianale e commerciale di Punta Penna.

Tre le auto che si sono scontrate: una Fiat Stilo SW, una Renault Modus e un mezzo di un istituto di vigilanza. Per un 69enne di Bomba non c'Ã¨ stato nulla da fare, vani i soccorsi. Altre due persone sono rimaste ferite.

Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.