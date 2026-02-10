Due appuntamenti per il Carnevale a San Salvo

L'assessore al Commercio del Comune di San Salvo Carla Esposito annuncia due appuntamenti dedicati al Carnevale, pensati per regalare sorrisi, musica e tanto divertimento a tutta la comunitÃ .
Domenica 15 febbraio alle ore 16 in Piazza Papa Giovanni XXIII, un pomeriggio all'insegna dell'allegria con:
Animazione;
Mascotte;
Gadget;
Flash mob;
Sculture di palloncini;
Stand fotografico;
Trucca bimbi e molto altro a cura di Splash Animazione con DJ set di Giovanni Annese.
MartedÃ¬ 17 febbraio alle ore 15.30 in Piazza Papa Giovanni XXIII un Carnevale da favola con:
Personaggi delle fiabe;
Baby dance;
Mascotte;
Giochi sportivi;
Trucca bimbi;
Bolle di sapone;
Merenda golosa;
Premi alle mascherine a cura di Muzak Eventi.
In caso di pioggia, entrambi gli eventi si svolgeranno presso il Palazzetto dello Sport.
Preparati costumi e maschere: il Carnevale a San Salvo vi aspetta.
Fonte: CittÃ di San Salvo