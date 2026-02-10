Partecipa a IlTrigno.net

Due appuntamenti per il Carnevale a San Salvo

Appuntamenti
L'assessore al Commercio del Comune di San Salvo Carla Esposito annuncia due appuntamenti dedicati al Carnevale, pensati per regalare sorrisi, musica e tanto divertimento a tutta la comunitÃ .

Domenica 15 febbraio alle ore 16 in Piazza Papa Giovanni XXIII, un pomeriggio all'insegna dell'allegria con: 

Animazione;

Mascotte;

Gadget;

Flash mob;

Sculture di palloncini;

Stand fotografico;

Trucca bimbi e molto altro a cura di Splash Animazione con DJ set di Giovanni Annese.

MartedÃ¬ 17 febbraio alle ore 15.30 in Piazza Papa Giovanni XXIII un Carnevale da favola con:

Personaggi delle fiabe;

Baby dance;

Mascotte;

Giochi sportivi;

Trucca bimbi;

Bolle di sapone;

Merenda golosa;

Premi alle mascherine a cura di Muzak Eventi.

In caso di pioggia, entrambi gli eventi si svolgeranno presso il Palazzetto dello Sport.

Preparati costumi e maschere: il Carnevale a San Salvo vi aspetta.

Fonte: CittÃ  di San Salvo

