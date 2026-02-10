Da Vasto a Londra, due concerti dell'Hildegard Ensemble diretto da Paola Stivaletta

Grande apprezzamento per lâ€™Hildegard Ensemble diretto da Paola Stivaletta in ben due concerti tenuti a Londra il 7 e 8 febbraio.

Lâ€™Ensemble vastese Ã¨ stato protagonista di due bellissime esecuzioni - sabato 7 febbraio alla St Augustineâ€™s Catholic Church, Hammersmith e domenica 8 alla Catholic Church of Our Lady of Grace & St. Edward, Chiswick.

I due eventi sono stati realizzati grazie al grande impegno e dedizione delle Comboni Missionary Sisters della sede di Londra e del Parish Priest Canon Michael Dunne della Catholic Church of Our Lady of Grace & St. Edward, che anche questâ€™anno, come giÃ nel 2024, hanno voluto ospitare il gruppo vocale organizzando un concerto di musica sacra antica.

I concerti sono stati finalizzati anche per la raccolta fondi per la Comboni Sistersâ€™ Mission.

Il programma proposto, comprendente brani di autori di diversi periodi storici (Laudario di Cortona, Hildegard von Bingen, Montpellier Codex, Cancionero de Uppsala, Thomas Tallis, ecc.), Ã¨ stato accolto con grande interesse e attenzione dal numeroso pubblico londinese intervenuto che ha manifestato il proprio apprezzamento con lunghi ed intensi applausi.

I parroci delle due parrocchie hanno ringraziato a lungo il direttore Paola Stivaletta e manifestato vivo apprezzamento per quanto espresso durante i concerti sia per la qualitÃ delle voci che per il repertorio e la prassi esecutiva, nel contempo Ã¨ stato rinnovato lâ€™invito allâ€™Ensemble per future esibizioni in terra inglese.

Lâ€™Hildegard Ensemble, diretto e fondato da Paola Stivaletta, Ã¨ una formazione a voci pari femminili (Paola Stivaletta, Sara Cicioni, Martina Di Bussolo, Clara Lizzi, Serena Menicucci, Elisa Zinni) ed Ã¨ parte della sezione femminile del Coro Polifonico Stella Maris di Vasto.

Il gruppo porta il nome di Hildegard von Bingen (1098-1179, mistica cristiana, badessa benedettina ed erudita, esperta in filosofia, composizione musicale, biologia, letteratura medievale, cosmologia, medicina, biologia, teologia e storia naturale).