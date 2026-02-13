Un regolamento per la nomina degli scrutatori a Vasto

E' stata presentata al pubblico una proposta di Regolamento volta a introdurre criteri chiari, oggettivi e verificabili per la nomina degli scrutatori e delle scrutatrici di seggio elettorale, ispirandosi ai principi di trasparenza, imparzialitÃ , rotazione dellâ€™incarico e inclusione sociale.

La proposta prevede, in particolare, lâ€™introduzione del sorteggio in pubblica adunanza, la trasmissione in diretta delle sedute di nomina sui canali istituzionali del Comune, nonchÃ© lâ€™individuazione di cause di esclusione e limitazioni finalizzate a garantire unâ€™effettiva rotazione nella nomina.

Ãˆ inoltre disciplinata una ripartizione proporzionale che assicura soglie minime di tutela per gli iscritti allâ€™Albo che versino in specifiche condizioni sociali, quali disoccupati, inoccupati, appartenenti alle categorie protette e studenti, nel rispetto â€“ ove possibile â€“ della paritÃ di genere.

La proposta Ã¨ presentata come base di lavoro aperta al confronto e alla discussione in Consiglio comunale, con lâ€™obiettivo di rafforzare la fiducia dei cittadini nei processi di nomina e, piÃ¹ in generale, nellâ€™esercizio delle funzioni elettorali.

Il testo integrale del Regolamento Ã¨ reso pubblico e accessibile al fine di favorire un confronto informato e la partecipazione di cittadinanza e forze politiche. Ãˆ inoltre disponibile un sondaggio con cui Ã¨ possibile esprimere il proprio giudizio sullâ€™iniziativa e porre eventuali quesiti."

Piermario Angelini

Testo integrale della proposta:

https://drive.google.com/file/d/1SRGnObAFP1bjmZB8Zd3L_KeleO7A08sp/view?usp=drive_link

Sondaggio:

https://forms.gle/jNK7wb9cdULHX1dDA