Nuove risorse per imprese artigiane: "Fondamentale investire su competenze professionali e formazione"

Fondartigianato rafforza l’impegno a sostegno della formazione continua ampliando la dotazione finanziaria dell’Invito 2/2025 e mettendo a disposizione nuove scadenze per dare continuità al suo piano strategico. 10,8 milioni di euro è la somma che si aggiunge ai 21,8 milioni di euro già programmati, portando la dotazione complessiva dell’Invito a oltre 32 milioni di euro.

Uil Artigianato Abruzzo, con i suoi delegati e i suoi punti di contatto sul territorio, sarà impegnata affinché queste opportunità di crescita per ogni lavoratrice e lavoratore, e di supporto alle aziende, possano essere pienamente utilizzate a sostegno del tessuto artigiano abruzzese. Il piano strategico pensato per le lavoratrici e i lavoratori delle imprese artigiane coniuga la peculiarità di alcune linee storiche di rifinanziamento con alcune novità per favorire un maggiore accesso alla formazione, in un momento storico caratterizzato, anche per il tessuto manifatturiero regionale, da importanti cambiamenti e sfide per la transizione e l’innovazione tecnologica. Importante è l’attività che viene svolta sul territorio per garantire “una risposta sartoriale” alle esigenze locali, assicurando che le risorse per la formazione raggiungano anche le realtà artigiane più piccole e distanti dai grandi centri urbani. La governance bilaterale si conferma lo strumento vincente per una formazione che tuteli, contemporaneamente, competitività aziendale e occupabilità delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto artigiano.

“La bilateralità artigiana garantisce alle lavoratrici, ai lavoratori dipendenti e alle imprese molteplici prestazioni che riguardano l’assistenza sanitaria integrativa, il sostegno al reddito, la formazione interprofessionale e molto altro” – sostiene il coordinatore regionale Uil Artigianato Valerio Camplone, che aggiunge: “Anche le aziende artigiane avranno da affrontare, o stanno già affrontando, le sfide della transizione e dell’intelligenza artificiale. Per questo motivo è fondamentale investire sulle competenze professionali e sulla formazione dei lavoratori, così da saper gestire, e non subire, i processi di riorganizzazione aziendale. Fondartigianato, con le sue linee di formazione specifica, offre da sempre un’offerta formativa di qualità, volta a soddisfare le concrete esigenze di lavoratrici, lavoratori e imprese del comparto artigiano”.

Il focus dell’attività del Fondo resta l’impresa artigiana, cuore pulsante del Made in Italy. Per queste realtà, la formazione deve essere costante e Fondartigianato ha strutturato percorsi flessibili, capaci di rispettare i tempi della produzione artigiana pur favorendo la crescita di competenze di alto profilo. La misura, che copre un arco temporale fino ai mesi estivi, permetterà alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti di imprese artigiane di padroneggiare le nuove tecnologie senza perdere l'anima e l'unicità del loro saper fare. Per questo, le nuove scadenze delle linee di finanziamento prevedono finestre temporali ottimizzate per permettere una pianificazione aziendale efficace.

Le imprese e gli enti di formazione possono consultare l’invito online sulla piattaforma di Fondartigianato.

“Le grandi sfide dell’Intelligenza Artificiale e di un mercato iper globalizzato possono essere affrontate dalle nostre realtà artigiane e dalle microimprese con il giusto sostegno economico, anche attraverso investimenti nella formazione professionale. Coinvolgere le lavoratrici e i lavoratori e ribadire con forza che la formazione sul posto di lavoro è un loro diritto significa rendere l’innovazione più accessibile a tutti”, conclude il responsabile regionale Valerio Camplone.