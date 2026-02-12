'Nessun limite, solo superpoteri', l'esperienza al Centro Diurno di Vasto

Ci sono storie che non parlano di ciò che manca, ma di ciò che esiste. Storie fatte di forza, determinazione, emozioni e unicità.

Il Centro Diurno Disabili del Comune di Vasto ogni giorno cammina accanto alle persone con disabilità per costruire benessere, autonomia e partecipazione, in una comunità che vuole essere sempre più inclusiva. Eppure, ancora oggi, la disabilità viene spesso raccontata attraverso lo sguardo del limite, della fragilità, della distanza.

“Nessun limite, solo superpoteri” nasce per cambiare prospettiva. Per fermare lo sguardo dove raramente si posa: sulle risorse, sui talenti, sulle qualità che rendono ogni persona speciale. Nasce per ricordarci che la diversità non è un ostacolo, ma una ricchezza che appartiene a tutti.

In questo progetto i ragazzi del Centro Diurno diventano supereroi. Indossano i panni di Spiderman, Wonder Woman, Batman, Superman e di tanti altri personaggi simbolo di coraggio e resilienza. Ma il vero costume non è quello che si vede. Il vero superpotere è dentro: è la capacità di sorridere, di affrontare le sfide, di creare legami, di credere in se stessi. Ogni scatto racconta una storia unica, fatta di emozioni autentiche e di forza silenziosa.

Le fotografie di Ludovica Meo non sono semplici immagini. Sono messaggi. Sono sguardi che incontrano altri sguardi e chiedono di andare oltre i pregiudizi. Sono uno strumento per parlare alla città di Vasto, per stimolare riflessione, consapevolezza e rispetto. Per ricordare che le persone con disabilità non sono spettatori, ma protagonisti della vita della comunità.

«Questa campagna rappresenta un passo importante nel nostro percorso verso una città sempre più inclusiva e attenta ai diritti di tutti», dichiara Anna Bosco, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Vasto. «Abbiamo scelto di raccontare la disabilità attraverso la forza, la bellezza e l’unicità delle persone, perché è da qui che dobbiamo partire: dal riconoscimento delle capacità e dei talenti. “Nessun limite, solo superpoteri” è un invito rivolto a tutta la comunità a cambiare sguardo e a sentirsi parte attiva di un processo culturale che mette al centro la persona».

In città sono già affissi i manifesti della campagna di sensibilizzazione, segno concreto di un messaggio che vuole raggiungere ogni quartiere e ogni cittadino. Un invito a fermarsi, osservare e lasciarsi sorprendere. Perché i superpoteri, spesso, sono più vicini di quanto immaginiamo.