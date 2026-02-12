Vasto Academy, 'open day' per i ragazzi nati nel 2013

La Vasto Academy comunica lâ€™organizzazione di un Open Day dedicato ai ragazzi nati nel 2013, in programma venerdÃ¬ 13 febbraio dalle ore 17.00 alle ore 18.30 al Campo Ezio Pepe di Vasto.

Lâ€™iniziativa nasce con lâ€™obiettivo di ampliare il gruppo squadra e di innalzare ulteriormente il livello tecnico dellâ€™Academy, offrendo ai giovani calciatori del territorio unâ€™opportunitÃ concreta di crescita sportiva e formativa allâ€™interno di un progetto strutturato e ambizioso.

I ragazzi che entreranno a far parte dellâ€™organico verranno tesserati con il CSI (Centro Sportivo Italiano) per la partecipazione al campionato dellâ€™ente. Lâ€™Open Day Ã¨ quindi aperto anche a giovani giÃ tesserati con societÃ FIGC, trattandosi di enti differenti: la partecipazione Ã¨ regolare e conforme alle normative vigenti.

La giornata di prova Ã¨ completamente gratuita e non prevede alcun costo per le famiglie. Ãˆ richiesta esclusivamente la prenotazione tramite messaggio o contatto telefonico con la societÃ .

Con questa iniziativa, la Vasto Academy conferma il proprio impegno nella valorizzazione dei giovani talenti locali, promuovendo uno sport sano, inclusivo e orientato alla crescita tecnica e umana dei ragazzi. Inoltre verranno proposti test match con squadre professionistiche come giÃ fatto negli anni precedenti con Bologna, Milan e Roma e partecipazione a tornei di livello nazionale.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni:

327 3375763

academyvasto@gmail.com