Fase regionale Federkombat, tutti sul podio gli atleti della Scuola del Maestro De Palma

Domenica 8 febbraio al Palazzetto ‘Luigi Marini’ i Avezzano la Scuola di Kung Fu del Maestro Carmine De Palma, con le sedi a Termoli, Vasto e Petacciato ha partecipato alla seconda fase del Campionato regionale Abruzzo Molise della Federkombat (Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate), nella specialità Kick Light, e tutti gli atleti si sono classificati sul podio, conquistando 7 ori e 12 argenti.

Si sono così qualificati alla fase successiva nazionale, che prevede per gli Ycad e Ocad il pass diretto per il Campionato Italiano Assoluto che ci sarà dall’8 al 10 maggio a Jesolo, mentre per i Juniores e Seniores ci sarà il Criterium 2025, sempre a Jesolo, dal 9 al 12 aprile, dove ci saranno i primi 4 atleti di ogni categoria e di ogni regione, da qui si qualificheranno al Campionato Italiano Assoluto solo i migliori 4 atleti d’Italia da cui poi usciranno il Campione Italiano 2026 e il Vice-Campione gara che si svolgerà sempre a Jesolo dal 28-31 maggio.

I risultati.

Categoria Ycadett: primo classificato Vittorio Rossi; secondi classificati Valentino Celano, Filippo Ragni e Alfonso Pagano

Categoria Ocadett: primi classificati Thomas Camelo e Diego Pesce; secondi classificati Giovanni Camelo, Angela Di Pietro, Nicla Regia Corte, Silvia Rustico e Nicolas Stivaletta

Categoria Juniores: primi classificati Vincenzo Verretti, Chiara Tavani, Theodor Micu e Gioele Pasciullo; secondi classificati Valeria Mirco, Giada De Palma e Stefano Di Pietro

Categoria Seniores: secondo classificato Federico Pavone

“Tutti gli incontri – spiega il Maestro De Palma – sono stati gestiti al meglio, molti degli atleti hanno concluso l’incontro già nel primo round e nel primo minuto, per superiorità tecnica, per uscite dal tatami dell’avversario, per supremazia”. De Palma si ritiene soddisfatto per questi risultati, che confermano talento, determinazione e voglia di continuare a crescere.

Adesso si torna subito in palestra per allenarsi e preparare a dovere i futuri appuntamenti sportivi, il prossimo il 7-8 marzo, con il Trofeo Italia MSP a Termoli e poi, dal 10 al 15 marzo la Coppa del Mondo a Jesolo, cercando di migliorare al meglio su tutto per essere sempre pronti a vincere e catturare il podio”.



