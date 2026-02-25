"Sempre lamentele sull'Ospedale di Vasto, ma prima di criticare bisognerebbe passarci piÃ¹ tempo"

Riceviamo e pubblichiamo da un nostro lettore.
Oggi ho subito un piccolo intervento chirurgico nel reparto di Urologia di Vasto.
Quello che ho potuto notare: tanta professionalitÃ , cortesia e disponibilitÃ verso tutti i pazienti da parte tutto il personale del reparto.
Un grande complimento ed un forte grazie.
Scendendo in sala operatoria ho visto un continuo arrivare e portare via di barelle, con pazienti appena operati o da operare.
Quello che vorrei dire Ã¨ che ci si lamenta sempre del nostro Ospedale di Vasto, ma prima di criticare uno dovrebbe passarci piÃ¹ tempo.
Dovrebbe vedere con quali ritmi si lavora, a volte con personale ridotto per vari motivi.
Dobbiamo essere fortunati ad avere ancora un ospedale dove recarsi in poco tempo in caso di urgenza/emergenza.
Rispetto ogni esperienza e giudizio personale, ma non si puÃ² continuare a denigrare una struttura ospedaliera che, con tutte le problematiche che possa avere, comunque esiste ancora.
Lettera firmata R.C.