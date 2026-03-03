I genitori di Noemi diventano Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Si è svolta stamane, al Palazzo del Quirinale, la cerimonia ufficiale nel corso della quale Andrea Albano Sciarretta e Tahereh Pisciotta sono stati insigniti del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito l’onorificenza motu proprio con la seguente motivazione ufficiale: “Uniti dal comune impegno per la valorizzazione e la tutela della salute psico-fisica”. Andrea e Tahereh, genitori di Noemi, affetta da Atrofia Muscolare Spinale di tipo 1, hanno fondato l’Associazione Progetto Noemi allo scopo di sostenere la ricerca scientifica e promuovere forme di tutela a favore delle famiglie e dei loro bisogni assistenziali.

Durante la cerimonia il Capo dello Stato ha incontrato Noemi e il fratello Mattia, condividendo con la famiglia un momento di profonda intensità umana. L’impegno dei fondatori di Progetto Noemi nasce tredici anni fa dalla diagnosi della figlia e si è trasformato in un percorso civile che ha contribuito al rafforzamento dei servizi sanitari pediatrici in Abruzzo e alla promozione dei diritti delle famiglie con disabilità gravissime.